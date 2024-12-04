"Не влезаем в их дела": Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ

Точка невозврата Армении в ОДКБ уже пройдена, сказал политик

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не будет принимать полноценное участие в работе Организации договора о коллективной безопасности.

Об этом сообщил Armenpress. По словам Пашиняна, Ереван больше не участвует в разработке документов, в обсуждениях, не выступает с предложениями и не реагирует на предложения в рамках ОДКБ.

В то же время Армения не накладывает вето ни на один документ ОДКБ, поскольку страна видит себя вне данной организации.

"Пусть они решают что хотят, мы не влезаем в их дела, не говорим, что имеем право на вето — и то сугубо исходя из уважения к нашим коллегам", — заявил Пашинян. Он добавил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным и отметил, что "точка невозврата" в отношениях Еревана с подконтрольной Россией организацией пройдена.

Напомним, Никол Пашинян назвал причину, по которой Армения решила дистанцироваться от ОДКБ. Это "серия вторжений" со стороны Азербайджана в 2021 и 2022 году, после которых от ОДКБ не последовало никаких реакций. Кроме того, Россия и ОДКБ, де-факто, не помогли Армении в ходе недавней войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

По словам Пашиняна, ОДКБ и Россия неоднократно заявляли, что территория Армении является "красной линией" для всего союза, однако во время событий последних лет ОДКБ никакой активности не проявляла.

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