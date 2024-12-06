Путин подписал договор с Лукашенко и заявил, что может разместить "Орешник" в Беларуси: сроки

Россия и Беларусь договорились о размещении ракет "Орешник" на белорусской территории

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились разместить российские ракеты "Орешник" в пределах Республики Беларусь.

Об этом сообщают российские СМИ. Просьба разместить российские ракеты на территории Беларуси прозвучала из уст Лукашенко в ходе визита Путина в Минск.

В ответ Путин заявил, что ракеты появятся в Беларуси ближе ко второй половине 2025 года.

Путин отметил, что затраты на размещение "Орешника" в Беларуси будут минимальными. Контроль за пуском ракет возложат на ракетные войска стратегического назначения российских вооруженных сил, но определение целей будет за Минском.

Также Россия и Беларусь подписали договор по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Владимир Путин заявил, что Кремль готов задействовать для решения этой задачи все силы и средства, включая российское тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Церемония подписания договора прошла после заседания Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в России заявили о наличии в их распоряжении "супероружия". Однако даже в z-сообществе такие сообщения приняли с долей скептицизма.