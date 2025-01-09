Ще один ніж в спину РФ? Вірменія розпочала офіційний шлях до ЄС

Щоб закон запрацював, його мають затвердити депутати парламенту

Після десятиліть тісної співпраці з Росією та нещодавньої заяви про вихід з ОДКБ Вірменія робить ще один крок у протилежному напрямку – уряд країни схвалив законопроєкт про вступ до Європейського Союзу Відповідне рішення було прийняте під час засідання 9 січня.

На розгляд Кабміну документ подав міністр закордонних справ Арарат Мірзоян. Документ потрапив до уряду як громадянська ініціатива та отримав позитивний відгук від очільника МЗС, повідомляє вірменське видання News.am.

За словами Мірзояна, останніми роками співпраця між Вірменією та ЄС значно поглибилася. Європейський Союз неодноразово підтримував демократичні процеси в країні та розгорнув цивільну моніторингову місію для моніторингу безпеки.

Щоб закон запрацював, його мають затвердити депутати парламенту. Після цього, за словами прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, питання про вступ до ЄС винесуть на всенародне голосування.

Яка зараз ситуація в регіоні

Ситуація в регіоні залишається напруженою через конфлікт навколо Нагірного Карабаху. Вірменія намагається балансувати між європейським курсом та впливом Росії, водночас посилюючи співпрацю з ЄС для зміцнення своєї незалежності.

Нещодавно президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав Вірменію "загрозою для регіону". В інтерв'ю місцевому телеканалу він заявив, що протягом 30 років країною керували "носії фашистської ідеології". За словами Алієва, фашизм має знищити або керівництво Вірменії, або Азербайджан.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Лукашенко почубився з прем'єром Вірменії під час засідання Вищої економічної ради ЄАЕС.