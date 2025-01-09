Еще один нож в спину РФ? Армения начала официальный путь в ЕС

Чтобы закон заработал, его должны утвердить депутаты парламента

После десятилетий тесного сотрудничества с Россией и недавнего заявления о выходе из ОДКБ Армения делает еще один шаг в противоположном направлении – правительство страны одобрило законопроект о вступлении в Европейский Союз. Соответствующее решение было принято во время заседания 9 января.

На рассмотрение Кабмина документ подал министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Документ попал в правительство как гражданская инициатива и получил положительный отклик от главы МИД, сообщает армянское издание News.am.

По словам Мирзояна, в последние годы сотрудничество между Арменией и ЕС значительно углубилось. Европейский Союз неоднократно поддерживал демократические процессы в стране и развернул гражданскую мониторинговую миссию по мониторингу безопасности.

Чтобы закон заработал, его должны утвердить депутаты парламента. После этого, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, вопрос о вступлении в ЕС будет вынесен на всенародное голосование.

Какая сейчас ситуация в регионе

Ситуация в регионе остается напряженной из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Армения пытается балансировать между европейским курсом и влиянием России, усиливая сотрудничество с ЕС для укрепления своей независимости.

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению "угрозой для региона". В интервью местному телеканалу он заявил, что в течение 30 лет страной руководили "носители фашистской идеологии". По словам Алиева, фашизм должен уничтожить либо руководство Армении, либо Азербайджан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко сцепился с премьером Армении во время заседания Высшего экономического совета ЕАЭС.