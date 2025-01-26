Лукашенко прийшов на голосування у Білорусі: не обійшлося без конфузу (відео)

Лукашенко заявив, що проголосував на дільниці "за всіх"

У неділю, 26 січня, у Білорусі розпочалося голосування на виборах глави держави. Окрім Олександра Лукашенка, який фактично керує країною з 1994 року, на пост президента свої кандидатури висунули ще чотири особи.

Проте, як повідомляє "Телеграф", на виборах не обійшлося без курйозів. На одній із виборчих дільниць Мінська, куди прийшов Лукашенко, з ним був його домашній улюбленець — пес породи шпіц на прізвисько Умка.

Коли Лукашенко та його оточення увійшли, собака "сходила по-маленькому" прямо на дільниці.

Вже коли Лукашенко опустив бюлетень до скриньки, він заявив, що "проголосував за всіх".

Кого ще допустили до участі у виборах

За даними Центрвиборчкому Республіки Білорусь, на вибори зареєстрували Олега Гайдукевича, Ганну Канопацьку, Олександра Хижняка та Сергія Сиранкова.

Реакція України

Міністерство закордонних справ України заявило, що не визнаватиме Олександра Лукашенка президентом Білорусі. Про це сказав речник відомства Георгій Тихий.

Що відомо про Лукашенка

Олександра Лукашенка вперше було обрано на пост президента Білорусі 20 липня 1994 року: фактично, він перебуває при владі 30 років. За цей час він установив у республіці авторитарний режим, придушив політичну опозицію, обмежив свободу ЗМІ. У 2004 році він вніс зміни до конституції Республіки Білорусь, які прибрали обмеження на кількість президентських термінів.

Невдоволені правлінням Лукашенка білоруси неодноразово виходили на акції протестів — остання сталася 2020-2021 року. Всі акції були придушені, а їх учасники зазнали переслідувань та знущань з боку силовиків. Деякі загинули, інші були кинуті до в’язниць або виїхали з країни.

Україна у 2021 році заявила, що не визнаватиме Лукашенка легітимним главою Білорусі. Через рік, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, російські війська увійшли, в тому числі з території Білорусі, до Київської, Чернігівської та Житомирської областей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де зараз знаходиться Світлана Тихановська.