"Викобенювався як міг": Лукашенко обрушився на Зеленського і зробив прогноз щодо війни

Війна закінчиться найближчим часом на користь Росії, переконаний Лукашенко

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко на тлі виборів глави держави висловився про те, як, на його думку, може закінчитися російсько-українська війна.

Про це повідомляють білоруські Telegram-канали. За словами Лукашенка, війна може закінчитися вже цього року. Щоправда, саму війну між Росією та Україною він назвав "українським конфліктом".

Також Лукашенко додав, що позицію Росії "треба враховувати".

"Треба зараз враховувати все і позицію Росії, без неї нікуди. Жодна Америка Росію не змусить. З цього треба виходити. Ніколи не змусить і не скаже Путіну "зробити по-іншому"", — заявив Лукашенко.

Водночас, він додав, що російські війська ніколи і нікуди не підуть з окупованих територій України. Йдеться про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. За його словами, на українців "чекає важка доля, якщо вони не визначаться з новою владою".

Також Лукашенко заявив, що у 2022 році президент України Володимир Зеленський нібито "викручувався на переговорах як тільки міг".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де зараз знаходиться Світлана Тихановська.