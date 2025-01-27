"Погрожували проблемами на роботі". Як насправді в Білорусі голосували за президента

Черг на дільницях не було

Після так званих "виборів" президента Білорусі, громадяни республіки розповіли, як вони проходили насправді. Явка виборців у 2025 році склала понад 85% людей, проте більшість прийшла через страх.

Про це пише відоме опозиційне видання "Наша Ніва", посилаючись на словами опитаних. Зазначається, що безпосередньо на виборчих дільницях людей майже не було, і черг, які очікували, також.

"Пригадую, у 2020 році я стояла у черзі близько 15 хвилин, щоб отримати бюлетень. А тут відразу підійшла і отримала. А сама атмосфера… Якась нескінченна нудота", — каже Настася, яка прийшла голосувати у Мінську.

За її словами, правоохоронці перевіряли усіх, хто приходив, але дуже дивно, адже жіночі маленькі сумочки дивились ретельно, а великі чоловічі рюкзаки — ні.

"Раптом зустріла свого однокласника – він розповів, що вперше за свої майже 40 років прийшов голосувати, бо на роботі йому було страшно. Керівництво заявляло, що потім отримає список тих, хто не потрапив на вибори, і будуть проблеми. Він вирішив не перевіряти. Я згадую атмосферу 2020 року і плачу", — додає жінка.

Ще один виборець також наголосив, що пішов голосувати через страх, аби не вистежили тих, хто не був на дільниці.

"Людей не було взагалі, я був другим, хто прийшов голосувати на своїй дільниці. З інтересу подивився, що було в буфеті. Випивка і якісь обвітрені салати", — розповідає Кирило.

За словами Галини, на її виборчій ділянці людей також майже не було, та і буфет пустував. Під кінець її процедури зайшло десь 3 людини і все.

Олег пішов на вибори в райцентр і розповів, що на дільниці було десь три людини. А в актовому залі показували якийсь концерт, який дивились пенсіонери.

"Голосували в неділю вранці. Я тоді був єдиним виборцем. Віддав свій голос Гайдукевичу. Адже якщо вони перетворили вибори на цирк, то він підходить на роль головного клоуна", — каже Дмитро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку на "виборах" у Білорусі знизили намальований процент голосів.