В США произошел взрыв на оборонном заводе: там производили снаряды для Украины

На заводе производят большой спектр оружия

В Камдене (штат Арканзас, США) произошел взрыв на оборонном заводе. Из-за этого два человека получили ранения, а еще один числится пропавшим без вести.

Об этом сообщает ABC, со ссылкой на представителей предприятия. Отмечается, что завод принадлежит General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

В компании изначально сообщали об "инциденте с пиротехникой", но позже сообщили, что все же имел место взрыв.

"В настоящее время мы работаем с первыми спасателями и можем подтвердить, что инцидент привел по меньшей мере к двум травмам и одному пропавшему без вести человеку", — сообщили в компании.

Известно, что один из пострадавших находится в стабильном состоянии в одной из местных клиник, а второго пришлось отправлять вертолетом в другой штат.

General Dynamics это глобальная аэрокосмическая и оборонная компания, а завод в Камдене это комплекс площадью в 81,7 квадратных километров, состоящий из складских помещений и производственных цехов. Там производятся ракеты Hellfire и Javelin и различные боеприпасы к ствольной артиллерии.

Как известно, в августе 2023 года на запрос Украины США приняли решение существенно нарастить производство боеприпасов для 155-мм ствольной артиллерии. Уже в сентябре General Dynamics Corporation получила от Пентагона контракт на производство снарядов на 218 миллионов долларов. Тогда сообщалось, что производить их будут именно на заводе в Камдене.

Как сообщалось ранее, на Западе в последнее время растет количество диверсий на оборонных заводах и других объектах. Например, недавно в Берлине произошел пожар на заводе компании Diehl Metal Applications, где выпускаются системы ПВО IRIS/T. Эксперты не исключают, что его причиной стало умышленное повреждение оборудования.