Спадкоємець готелів Hyatt та губернатори з амбіціями: ТОП-5 демократів, які можуть замінити Байдена, та чи мають вони шанси проти Трампа

Впливові демократи підтримують Джо Байдена у його прагненні стати президентом США ще на термін.

Якщо раптом 81-річний президент США Джо Байден ухвалить рішення зняти свою кандидатуру з передвиборчих перегонів, Демократична партія зможе знайти механізми для його заміни, які, однак, не є простими та не використовувалися десятиліттями. Та постає ключове запитання: якщо не Байден, то хто?

"Телеграф" розповідає про головних претендентів, та їхні теоретичні шанси в разі боротьби з республіканцем Дональдом Трампом.

Камала Гарріс, 59 років

Чинна посада: віцепрезидентка США в адміністрації Джо Байдена.

Які шанси: за законом, Гарріс автоматично займе місце Байдена, якщо він піде у відставку під час свого президентського терміну. Але це правило не працює, якщо 46-й президент США відмовиться від участі у виборах в листопаді, і партія залишиться без кандидата. Немає механізму, який би давав віцепрезиденту перевагу над іншими бажаючими вступити в передвиборчий процес. Проте, саме Камалу Гарріс серед демократів називають головною кандидаткою на заміну, якщо її бос піде.

Сама віцепрезидентка непохитна у своїй підтримці Байдена. "Джо Байден — наш кандидат. Ми перемогли Трампа один раз і збираємося перемогти його знову", — сказала вона днями репортеру CBS.

Опитування CNN, опубліковане 2 липня (тобто вже після тих самих дебатів), показало, що виборці віддають перевагу Трампу над Байденом на шість пунктів, або 49% проти 43%.

Гарріс же відстає від Трампа на кілька пунктів, 47% проти 45%.

При цьому незалежні виборці більше підтримують Гарріс — 43% проти 40% за Трампа, а помірковані виборці обох партій віддають їй перевагу з 51% проти 39%.

Камала Гарріс і Джо Байден. Фото GettyImages

Ґевін Ньюсом, 56 років

Чинна посада: губернатор штату Каліфорнія.

Які шанси: його часто називають можливим кандидатом на посаду президента від демократів в 2028 році. Зараз усіляко виступає на підтримку президента Байдена.

"Ми збираємося врятувати демократію та повернути Байдена та Гарріс ще на чотири роки", — сказав недавно Ньюсом, виступаючи перед активістами-демократами у Пенсільванії.

Ньюсом уперше гучно заявив про себе, коли на посаді мера Сан-Франциско 2004 року видав дозволи на одностатеві шлюби всупереч закону штату. Також відомий спробами вирішити проблему міських безхатьків у Каліфорнії. Вступав у відкриту конфронтацію з адміністрацією Трампа, коли той був президентом.

За даними опитувань, Гевін Ньюсом на п’ять пунктів поступається республіканцю, маючи 43% голосів опитаних проти 48% у Трампа.

Ґевін Ньюсом. Фото Politico

Ґретхен Вітмер, 52 роки

Чинна посада: губернаторка штату Мічиган.

Які шанси: будучи губернатором два терміни, Вітмер очолила передвиборчу кампанію 2022 року, за підсумками якої демократи в цьому "хиткому" штаті вперше за 40 років отримали повний контроль над законодавчими зборами і урядом Мічигану, нагадує The New York Times.

За багатьма припущеннями, політикиня балотуватиметься на пост президента 2028 року. Нині виступає категорично проти заміни Байдена.

Як і Ньюсом, Вітмер на п’ять пунктів поступається Трампу — 42% проти 47%.

Ґретхен Вітмер. Фото Bridge Michigan

Піт Буттіджедж, 42 роки

Чинна посада: міністр транспорту США.

Які шанси: Буттіджедж мав наміри висуватися в кандидати в президенти від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року, але згодом, неочікувано обійшовши багатьох конкурентів, зняв свою кандидатуру на користь Байдена. На посаді міністра зміг успішно подолати кілька публічних криз.

Буттіджедж із 43% голосів опитаних американців відстає від Трампа на чотири пункти в опитуванні CNN/SSRS.

Піт Буттіджедж. Фото CNN

Джей Роберт Прітцкер, 59 років

Чинна посада: губернатор штату Іллінойс.

Які шанси: "Бізнесмен-мільярдер – спадкоємець мережі готелів Hyatt – критикує Трампа в соціальних мережах.

Після дебатів він назвав Трампа "брехуном" і сказав, що він "людина, засуджена за 34 пунктами, яка піклується лише про себе", — пише BBC.

При цьому Прітцкер (43%) поступається Трампу (46%) на три відсотки в опитуванні Data for Progress.

Джей Роберт Прітцкер. Фото Fox News

Примітно, що опубліковане у вівторок, 2 липня, останнє опитування Reuters/Ipsos показало, що єдиною людиною у Демократичній партії, яка могла б перемогти Дональда Трампа в листопаді, є колишня перша леді Мішель Обама. Хоча вона неодноразово заявляла, що не має президентських амбіцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Байден назвав єдину умову, за якої він зніметься з виборів.