Наследник отелей Hyatt и губернаторы с амбициями: ТОП-5 демократов, которые могут заменить Байдена, и имеют ли они шансы против Трампа

Влиятельные демократы поддерживают Джо Байдена в его стремлении стать президентом США еще на срок.

Если вдруг 81-летний президент США Джо Байден примет решение снять свою кандидатуру с предвыборной гонки, Демократическая партия сможет найти механизмы для его замены, которые, однако, не просты и не использовались десятилетиями. Но возникает ключевой вопрос: если не Байден, то кто?

"Телеграф" рассказывает о главных претендентах, и их теоретических шансах в случае борьбы с республиканцем Дональдом Трампом.

Камала Харрис, 59 лет

Действующая должность: вице-президент США в администрации Джо Байдена.

Какие шансы: по закону, Харрис автоматически займет место Байдена, если он уйдет в отставку во время своего президентского срока. Но это правило не работает, если 46-й президент США откажется от участия в выборах в ноябре, и партия останется без кандидата. Нет механизма, который давал бы вице-президенту преимущество над другими желающими вступить в предвыборный процесс. Однако именно Камалу Харрис среди демократов называют главной кандидаткой на замену, если ее босс уйдет.

Сама вице-президент непреклонна в своей поддержке Байдена. "Джо Байден — наш кандидат. Мы победили Трампа один раз и собираемся победить его снова", — сказала она на днях репортеру CBS.

Опрос CNN, опубликованный 2 июля (то есть уже после тех самых дебатов ), показал, что избиратели предпочитают Трампа Байдену на шесть пунктов, или 49% против 43%.

Харрис отстает от Трампа на несколько пунктов, 47% против 45%.

При этом независимые избиратели больше поддерживают Харрис — 43% против 40% за Трампа, а умеренные избиратели обеих партий отдают ей преимущество с 51% против 39%.

Камала Харрис и Джо Байден. Фото GettyImages

Гэвин Ньюсом, 56 лет

Действующая должность: губернатор штата Калифорния.

Какие шансы: его часто называют возможным кандидатом на пост президента от демократов в 2028 году. Сейчас всячески выступает в поддержку президента Байдена.

"Мы собираемся спасти демократию и вернуть Байдена и Харрис еще на четыре года", — сказал недавно Ньюсом, выступая перед активистами-демократами в Пенсильвании.

Ньюсом впервые громко заявил о себе, когда в должности мэра Сан-Франциско в 2004 году выдал разрешения на однополые браки вопреки закону штата. Также известен попытками решить проблему городских бездомных в Калифорнии. Вступал в открытую конфронтацию с администрацией Трампа, когда тот был президентом.

По данным опросов, Гэвин Ньюсом на пять пунктов уступает республиканцу, имея 43% голосов опрошенных против 48% у Трампа.

Гэвин Ньюсом. Фото Politico

Гретхен Витмер, 52 года

Действующая должность: губернатор штата Мичиган.

Какие шансы: будучи губернатором два срока, Витмер возглавила предвыборную кампанию 2022 года, по итогам которой демократы в этом колеблющемся штате впервые за 40 лет получили полный контроль над законодательным собранием и правительством Мичигана, напоминает The New York Times.

По многим предположениям, политик будет баллотироваться на пост президента в 2028 году. В настоящее время выступает категорически против замены Байдена.

Как и Ньюсом, Витмер на пять пунктов уступает Трампу — 42% против 47%.

Гретхен Витмер. Фото Bridge Michigan

Пит Буттиджедж, 42 года

Действующая должность: министр транспорта США.

Какие шансы: Буттиджедж намеревался выдвигаться в кандидаты в президенты от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, но впоследствии, неожиданно обойдя многих конкурентов, снял свою кандидатуру в пользу Байдена. В должности министра смог успешно преодолеть несколько публичных кризисов.

Буттиджедж с 43% голосов опрошенных американцев отстает от Трампа на четыре пункта в опросе CNN/SSRS.

Пит Буттиджедж. Фото CNN

Джей Роберт Притцкер, 59 лет

Действующая должность: губернатор штата Иллинойс.

Какие шансы: "Бизнесмен-миллиардер – наследник сети отелей Hyatt – критикует Трампа в социальных сетях.

После дебатов он назвал Трампа "лжецом" и сказал, что он "осужденный по 34 пунктам, который заботится только о себе", — пишет BBC.

При этом Притцкер (43%) уступает Трампу (46%) на три процента в опросе Data for Progress.

Джей Роберт Притцкер. Фото Fox News

Примечательно, что опубликованный во вторник, 2 июля, последний опрос Reuters/Ipsos показал, что единственным человеком в Демократической партии, который мог бы победить Дональда Трампа в ноябре, является бывшая первая леди Мишель Обама. Хотя она неоднократно заявляла, что не имеет президентских амбиций.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Байден назвал единственное условие, при котором он снимется с выборов.