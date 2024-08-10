Літак Трампа екстрено сів дорогою на передвиборчий мітинг: ЗМІ назвали причину

Політик прямував у Монтану

Увечері в п’ятницю, 9 серпня, літак кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа здійснив аварійну посадку на шляху до Бозмена, штат Монтана. Причина вимушеної посадки у тому, що на борту було виявлено технічні проблеми.

Про інцидент повідомляє Associated Press (AP). Трамп прямував на передвиборчий мітинг та усунення сенатора-демократа від штату Джона Тестера.

Однак у польоті на борту виникли технічні проблеми й літак вимушено приземлили в аеропорту Біллінгса (також штату Монтана). Звідти кандидат у президенти продовжив свій шлях до Бозмена приватним літаком.

Передвиборчий штаб опублікував відео Трампа після приземлення. Політик зазначив, що він радий бути у Монтані, про інцидент він не згадував.

Як повідомляв "Телеграф", Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах має намір провести переговори щодо миру між Росією та Україною. Це може статися ще до того, як він принесе присягу. Він зазначив, що знає російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Трамп вірить, що зможе домовитися про мир, щоб покласти край "смерті" та "руйнуванню".