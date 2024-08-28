Команда Трампа влаштувала бійку на цвинтарі: як це пояснили у його штабі

Зйомки політичних матеріалів в окремих зонах кладовища заборонено

Кандидат у президенти США Дональд Трамп потрапив у новий скандал під час відвідин Арлінгтонського національного цвинтаря для військовослужбовців. Там члени його штабу вступили в суперечку з персоналом, що закінчилося бійкою.

Про це інформує NPR. Зазначається, що Трамп брав участь у церемонії покладання вінків, коли один із працівників спробував завадити його команді робити фотографії у секції 60.

У цьому місці поховано військовослужбовців, які загинули під час недавніх бойових дій, а тому там на федеральному рівні заборонено робити фото та відеоматеріали, які будуть використані з політичною метою.

Видання зазначає, що у відповідь на це члени команди Трампа відштовхнули працівника та обізвали його грубими словами.

Тепер же в штабі кандидата від республіканців намагаються виправдати вчинок колег і заявляють, що готові опублікувати кадри з місця конфлікту, якщо проти них і далі "розповсюджуватимуть наклеп".

"Для підлої людини фізично завадити команді президента Трампа супроводжувати його на цей урочистий захід — це ганьба, і вона не заслуговує на те, щоб представляти священні землі Арлінгтонського національного цвинтаря", — сказав менеджер кампанії Трампа Кріс ЛаСівіта в коментарі CNN

Співробітники цвинтаря повідомили, що інцидент справді стався, а також додали, що попереджали про заборону ведення зйомок.

"Федеральний закон забороняє політичну кампанію або діяльність, пов’язану з виборами, на військових національних військових кладовищах, включаючи фотографів, творців контенту або будь-яких інших осіб, які їх відвідують з метою прямої підтримки партійного політичного кандидата", — йдеться у заяві.

Як повідомлялося раніше, дебати Трампа та його опонентки на виборах Камали Харріс ледь не зірвалися через питання про те, чи варто залишати мікрофон увімкненим, коли каже інший кандидат.