Смертоносный ураган "Милтон" ударил по Флориде: эвакуироваться уже поздно (фото, видео)

Это самый мощный ураган за 100 лет

Разрушительный и мощный ураган "Милтон" обрушил на побережье Флориды торнадо, сильные дожди и тропические штормовые ветры. Власти говорят, что местным жителям уже поздно эвакуироваться. В то же время спасатели смогут прийти тогда, когда это будет безопасно.

Об этом пишет Associated Press. Отмечается, что из-за урагана более 1,6 миллиона потребителей электроэнергии во Флориде остались без электричества.

По данным Национального центра по ураганам в Майами, максимальная скорость ветра циклона составляла 120 миль в час (205 км/ч), когда он обрушился на побережье около Сиеста-Ки, Флорида. Шторм приносил опасные штормовые волны на большую часть побережья Мексиканского залива во Флориде, включая густонаселенные районы, такие как Тампа, Сент-Питерсберг, Сарасота и Форт-Майерс.

The New York Times, ссылаясь на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям пишет, что уведомление о принудительной или рекомендованной эвакуации было разослано более 5,5 млн человек. Это самая большая эвакуация в истории Флориды.

Чиновники округа Мартин, штат Флорида, сообщают о нескольких пострадавших и повреждении десятков домов в результате урагана "Милтон", обрушившегося на штат с сильным ветром, проливным дождем и разрушительными торнадо. Об этом сообщает CNN.

Некоторые дома были серьезно повреждены, сообщила пожарная служба округа Мартин в сообщении в социальной сети X. На данный момент о смертельных случаях нет информации.

Cенатор Флориды Рик Скотт заявил, что он обеспокоен судьбой жителей, которые решили не эвакуироваться, а также безопасностью спасателей, которым, возможно, придется рисковать своей жизнью, чтобы помочь им.

"У вас нет выбора. Вам нужно оставаться на месте, вам нужно затаиться и вам нужно сохранить свою жизнь. Я беспокоюсь о наших спасателях, которые хотят выйти и помочь этим людям, и им приходится рисковать своими жизнями" — сказал Скотт Кейтлан Коллинз из CNN в программе "The Source".

Предупреждения о шторме охватили почти все западное побережье Флориды. На участке, который охватывает округ Пинеллас, Сарасоту и город Тампа, ожидается затопление от 10 до 15 футов (от более 3 до 4,5 метров) от уровня земли.

"Милтон" пройдет через Флориду с запада на восток. В Орландо и его окрестностях синоптики предупреждают о дожде до 15 дюймов (38,1 см). Они отмечают, что город и регион сталкиваются с "чрезвычайной угрозой наводнения".

BBC News пишет, что "Милтон" ослаб до второй категории. Скорость постоянного ветра при урагане второй категории составляет от 154 до 177 км/ч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, дойдет ли опасный ураган "Милтон" до Украины.