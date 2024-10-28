Байден простояв 40 хвилин у черзі, щоб достроково проголосувати на виборах (фото)

Нинішнє голосування стало для лідера країни особливим

У понеділок, 28 жовтня, президент США Джо Байден взяв участь у достроковому голосуванні на президентських виборах. Глава Білого дому віддав свій голос у штаті Делавер та підтримав кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Про це пише видання CBS News. Примітно, що перш ніж проголосувати, чинний президент 40 хвилин простояв у черзі пліч-о-пліч зі звичайними громадянами.

Журналісти також помітили цікаву деталь — поруч з Байденом у черзі стояв виборець у червоній кепці — символ кампанії кандидата від республіканців Дональда Трампа.

"Ходімо голосувати", – із цими словами Байден разом із конгресменкою Лізою Блант Рочестер зайшов на виборчу дільницю в Ньюкаслі. Після голосування на запитання журналістів, чи був цей момент "гірко-солодким" для Байдена — оскільки в бюлетені ще кілька місяців тому мало бути б його ім’я — президент відповів, що це було "просто солодко".

Як зауважує іноземне видання, нинішнє голосування стало особливим – чотири роки тому Байден сам здобув рекордну кількість голосів на президентських виборах. Цього разу, відмовившись від участі в перегонах, він підтримав свою віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів.

За даними останнього опитування CBS News, боротьба між Гарріс і Трампом залишається напруженою: на національному рівні Гарріс випереджає опонента лише на один пункт, а в ключових штатах кандидати йдуть пліч-о-пліч.

Як зауважують журналісти, після відмови від участі у виборах Байден здебільшого тримається осторонь передвиборчої кампанії, даючи можливість виборцям краще познайомитися з потенційною наступницею. Тим часом "Гарріс намагається знайти баланс між демонстрацією успіхів адміністрації Байдена та формуванням власного політичного образу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Трамп насмішив мережу поясненням, як би запобіг вторгненню РФ. На думку політика, йому достатньо було сказати: "Володимире, ти не нападеш".