Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Беларусь

Республике присвоили четвертый уровень риска

Американцев призывают покинуть Беларусь как можно скорее и отказаться от путешествий в нее. Стране присвоен четвертый уровень риска.

Об этом сообщает Государственный департамент США. Основной причиной этого решения называют войну России и Украины.

"Граждане США в Беларуси должны уехать немедленно", — говорится в сообщении.

На сайте ведомства говорится, что гражданам Соединенных Штатов нужно избегать демонстраций и массовых мероприятий, пересмотреть вопросы провоза электронных устройств в Беларусь. А также уехать из страны как можно скорее, ведь из-за отсутствия посольства штатов в республике американцы не могут рассчитывать на помощь США.

"Граждане США должны регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации. Пограничные переходы с соседними государствами иногда закрываются без предварительного уведомления. Возможны дополнительные закрытия пунктов пропуска на границах Беларуси с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной", — говорится в сообщении Госдепа.

Отметим, что посольства США в Минске прекратили свою работу еще 28 февраля 2022 года. По распоряжению Госдепартамента были эвакуированы его сотрудники, прекращено предоставление услуг, в том числе и экстренные. Гражданам США, нуждающимся в помощи, предлагается обращаться в посольства и консульства США в соседних странах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Беларуси захотели себе место за столом "мирных переговоров" о войне в Украине.