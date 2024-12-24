Экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу. Что с ним произошло

Политик в последние годы имел проблемы со здоровьем, в частности с сердцем

В понедельник, 23 декабря, бывший президент США Билл Клинтон попал в больницу. 78-летний политик был госпитализирован с высокой температурой в Вашингтоне (США).

Как пишет NBC News со ссылкой на заместителя главы администрации Клинтона Анхеля Уренью, Клинтон находится в больнице MedStar Georgetown University Джорджтаунского университета (округ Колумбия). По его словам, 42-й президент Штатов госпитализирован "для обследования и наблюдения".

"С президентом все хорошо. Он остается в хорошем настроении и глубоко благодарен за прекрасный уход, который он получает", — прокомментировал ситуацию представитель Клинтона.

По данным СМИ, состояние здоровья Клинтона сейчас не угрожающее, ситуация "не срочная", политик "в сознании и бодр". Экс-президент надеется возвратиться домой на Рождество.

Клинтон был доставлен в больницу из его дома в Вашингтоне. Политик в последние годы имел проблемы со здоровьем, в том числе с сердцем. В 2004 году Клинтону сделали четырехкратное шунтирование сердца, а год спустя у него произошел частичный коллапс легких.

В 2010 году политик перенес еще одну операцию на сердце, в его коронарную артерию вставили два стента. В 2021 году Клинтон был госпитализирован из-за инфекции крови.

Билл Клинтон дважды был избран президентом США и занимал эту должность с января 1993 года по январь 2001. Осенью 2024 года он активно агитировал за кандидатку в президенты от Демократической партии Камалу Гаррис.

Как сообщал "Телеграф", на фоне полномасштабной агрессии России против Украины Клинтон заявил, что сожалеет, что был одним из тех, кто вынудил Украину отказаться от ядерного оружия в 1996 году. Он рассказал, что тогда украинцы боялись отдавать свое оружие массового поражения, поскольку опасались агрессивной экспансии РФ.