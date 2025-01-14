Бросят ли США Украину: кандидат Трампа на должность главы Пентагона сделал заявление

Кандидат в министры обороны США говорит, что в Вашингтоне хорошо понимают, кто агрессор в войне России против Украины

Новая администрация Белого дома попытается закончить российское вторжение на выгодных для Украины условиях. При этом инициатива исходит непосредственно от избранного президента Дональда Трампа.

Об этом рассказал кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет во время слушаний в Конгрессе. Его выступление показывалось в эфире американского канала C-SPAN.

Отвечая на вопрос, пытается ли Трамп "бросить Украину", Хегсет сказал, что новый президент четко дал понять, что желает видеть завершение войны.

"Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень. Мы бы хотели видеть это (завершение войны, — ред) настолько выгодным для украинцев, насколько возможно. Однако эта война должна закончиться", — сказал он.

Стоит отметить, что советник действующего президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее рассказал в интервью The NYT, что Вашингтон обладает достаточным влиянием, чтобы заставить Украину завершить войну на невыгодных условиях.

"Мы могли бы отрезать Украину. Мы могли бы сказать: вы ничего больше не получите, пока не согласитесь, что Россия получит X процентов вашей территории", — сказал он.

Вместе с тем, он добавил, что считал бы такой шаг неправильным, поскольку это было бы "ненадлежащим использованием" американского влияния.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что Трамп не намерен торопить Украину в вопросах завершения войны.