Путін не в захваті. Трамп розповів, коли зустрінеться з лідером Кремля і про що говоритимуть

У завершенні війни є лише одна стратегія

Майбутній президент США Дональд Трамп планує "дуже швидко" зустрітися з лідером РФ Володимиром Путіним, адже завершення війни в Україні залежить саме від нього.

Як пише Reuters, посилаючись на заяву Трампа, він не уточнив, коли саме відбудеться ця зустріч і чи планується схожа розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

Розповідаючи про стратегію завершення війни, Трамп наголосив: "Ну, є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна, і я не можу уявити, що він надто в захваті від того, як все пішло, тому що це пішло не зовсім добре для нього".

Майбутній президент штатів впевнений, що Путіну, як і Трампу, не терпиться зустрітись якмога швидше, аби закрити питання з завершенням війни в Україні.

"Я б зробив це раніше, але… нам потрібно потрапити в офіс. Для деяких речей ми повинні бути там", — додав Трамп.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Трамп у перший день президентства хоче підписати рекордну кількість указів — понад 100. Вони будуть стосуватися питання депортацій незаконних мігрантів, безпеки кордонів та низки інших політичних пріоритетів. Про амбітні плани Трампа стало відомо під час його приватної зустрічі з сенаторами від Республіканської партії в Капітолії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Трамп обвалить економіку Росії і від чого це залежить.