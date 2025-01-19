У перші 100 днів: з яким лідером дуже хоче зустрітись Трамп після інавгурації

Закордонна поїздка має відбутися у перші 100 днів після інавгурації Трампа

Знову обраний на пост президента США Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться 20 січня, збирається здійснити свій перший закордонний візит до Китаю та зустрітися із Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. За даними газети, поїздка може відбутися у перші 100 днів після інавгурації Трампа. Водночас, остаточне рішення щодо того, коли і де може відбутися перший закордонний візит, в оточенні "нового-старого" президента поки не говорять.

Також у команді Трампа не стали давати коментарі ЗМІ на цю тему.

У той же час сам Трамп на сторінці в соціальній мережі Truth Social написав, що вже провів телефонну розмову із Сі Цзіньпіном у п’ятницю, 17 січня. Крім того, вони обговорили торгівлю, фентаніл, TikTok та інші теми.

"Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом і почнемо це негайно", — написав Дональд Трамп.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на інавгурації Трампа будуть присутні президент Джо Байден та його дружина Джилл. Серед інших гостей – 43 президент Америки Джордж Буш і колишня перша леді Лора Буш; 42-й президент Білл Клінтон і колишня перша леді Хілларі Клінтон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою була інавгурація Байдена чотири роки тому.