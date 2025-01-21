На інавгурації Трампа було щонайменше дві українки: хто вони і як виглядали

Могло бути й більше українок, але до ротонди Капітолія запросили не усіх

На інавгурації президента США Дональда Трампа було щонайменше дві відомі українки, які отримали місця у ротонді Капітолія. Однією з них була Олександра Ніколаєнко, Міс Україна 2001, яка прибула на інавгурацію разом зі своїм чоловіком, мільярдером Філом Раффіном. Інша – Оксана Маркарова, посол України у Сполучених Штатах.

Зокрема Маркарова опублікувала у соцмережах допис зі своїм фото на тлі гостей перед початком інавгурації та фото програми заходу. Можна зазначити, що запрошення посла України до ротонди Капітолія, куди фактично потрапили лише "обрані" – це хороший знак.

Олександра Ніколаєнко – колишня модель, телеведуча та засновниця конкурсу Міс Україна Всесвіт. На інавгурації вона з чоловіком отримали місця поблизу подружжя Клінтонів, фактично в трьох метрах від Трампа. Можливо, це пов'язано із тим, що вони давні знайомі: Трамп був власником конкурсу Міс Світу, де Ніколаєнко у 2001 році представляла Україну.

Її чоловік, 89-річний Філіп Джин Раффін також вважається наближеною до Трампа особою та другом його родини. У 2008 році Раффін та Ніколаєнко одружилися у Мар-а-Лаго, маєтку Трампа в Палм-Біч, сам майбутній президент США був дружкою на весіллі. Також саме Раффін свого часу запропонував Трампу ідею побудувати розкішний готель Trump International Hotel, у якому він тепер володіє 50%. До того ж Раффін фінансово підтримав виборчі кампанії Дональда Трампа як у 2016, так і у 2024 роках – на останню він пожертвував щонайменше 2 млн доларів США.

Могло бути значно більше українців та українок, які відвідали інавгурацію Трампа. Проте до ротонди Капітолія запросили далеко не всіх. Це було пов'язано із тим, що інавгурацію через сильний (по міркам США) мороз перенесли до приміщення замість відкритої сцени біля Капітолія. А ротонда просто не здатна була вмістити усіх бажаючих.

Як повідомлялося раніше, Трамп не зміг поцілувати свою дружину Меланію, оскільки це не дозволили зробити довгі поля її капелюха. У результаті він вдав, що нічого не сталося і продовжив інавгурацію, як ні в чому не бувало.

Інший цікавий момент – під час церемонії інавгурації нового президента США Дональда Трампа раптово перервалося виконання державного гімну. Після незручної паузи його виконання продовжилося без музики.