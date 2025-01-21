"Америка вступає в золоту епоху": посольство США в Україні зробило заяву

У дипвідомстві мають високі очікування

Посольство Сполучених штатів Америки в Україні привітало першу людину в Уряді нового президента США Дональда Трампа, яку офіційно було затверджено на посаді. Йдеться про Марко Рубіо, який став Державним секретарем країни.

"Вітаємо Марко Рубіо з одностайним затвердженням на посаді Державного секретаря США — першого в уряді Президента Трампа. Америка повертається і вступає в золоту епоху", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 2011 року Рубіо був республіканським сенатором від Флориди. Згідно з заявами, зробленими ним раніше, новий держсекретар США вважає, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів з Росією, не наполягаючи на поверненні всіх своїх територій, що окупувала РФ.

"Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів", — заявив Рубіо NBC у вересні цього року.

Він додав, що конкретні терміни завершення війни невідомі, проте кожна зі сторін матиме чимось поступитися, бо жодна не зможе досягнути своїх максимальних цілей. Також Рубіо казав, що нова адміністрація Білого дому може розпочати переговори про припинення вогню в Україні "майже негайно". За його словами, це буде пріоритетом Трампа.

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп після завершення інавгураційних заходів офіційно представив список кандидатур, яких він номінував на ключові посади у своїй адміністрації. У списку є кандидатури в тому числі на посади керівників міністерства оборони, розвідки та Державного департаменту, проте їх має затвердити Сенат США.