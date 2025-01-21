Хороші стосунки з Трампом і нові вимоги Путіна: що сказав Зеленський у Давосі

Зеленський висловився про чисельність армій світу, плани Путіна та стосунки з Трампом і Європою

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Під час промови він торкнувся питань можливих переговорів з РФ, участі військ КНДР у війні проти України та майбутньої співпраці з новообраним президентом США Дональдом Трампом. "Телеграф" зібрав основні заяви президента України.

Переговори щодо закінчення війни

За словами Президента, війну потрібно завершувати не швидко, а справедливо. Зеленський наголосив, що на можливих переговорах Путін вимагатиме скорочення української армії у п'ять разів, проте українська сторона на це не погодиться.

"Українська армія налічує 800 000 солдатів, за нами — французи — 200 000 осіб. Ми повинні бути разом", – підкреслив український лідер. Водночас зараз на території України воює 608 тисяч російських солдатів. Та Росія може виставити і 1,5 млн військових.

Військова присутність КНДР

Президент оприлюднив також дані щодо кількості північнокорейських військових на території РФ. За його даними, на Курщині зосереджено понад 60 тисяч російських військових та 12 тисяч північнокорейців, з яких 4 тисячі вже загинули.

"Битви із залученням північнокорейських солдатів зараз відбуваються в місцях, географічно ближчих до Давосу, ніж до Пхеньяну", – зазначив Зеленський.

Відносини з США та майбутнє Європи

Президент розповів про "дуже хороші відносини" з Дональдом Трампом. Водночас він стверджує, що у США не вірять у те, що Європа може принести їм щось значуще.

"Слухатиме Трамп Європу чи буде вести переговори з РФ та Китаєм самостійно після закінчення війни? Європа повинна мати це місце", — вважає президент.

Інші важливі заяви

Зеленський звернув увагу на військово-промисловий потенціал сторін. За його словами, РФ виробляє в декілька разів більше боєприпасів, ніж уся Європа разом. При цьому в Росії працює близько 30 військових заводів, тоді як у Європі – 45.

"Путін вкладає у військову промисловість все, а Європа — ні, хоча у країнах ЄС більше можливостей для виробництва", — каже президент. Росія нападе на інші країни також, якщо її не зупинити. Тому Європі потрібно вкладати в безпеку стільки, скільки потрібно, і самостійно про себе дбати. А реальні безпекові гарантії для України також означатимуть безпеку усієї Європи.

РФ перетворюється на версію Північної Кореї, де людське життя нічого не значить, заявляє Зеленський.

Президент також застеріг від загрози з боку соціальних мереж: "Доля деяких країн ЄС уже більше залежить від алгоритмів TikTok. Європа відстає в розвитку штучного інтелекту".

Також раніше "Телеграф" розповідав про головні заяви новообраного президента США Дональда Трампа. У своїй промові на інавгурації він жодного разу прямо не згадав Україну.