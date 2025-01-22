Чому Трамп обрав більш жорстоку позицію щодо Росії, ніж очікувалось - ЗМІ

Трамп тисне на Росію з однієї причини

Президент США Дональд Трамп несподівано різко розкритикував дії російського президента Володимира Путіна щодо війни в Україні. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Путін руйнує Росію, не укладаючи угоди", — наголосив американський президент. Його слова цитує CNN.

За словами Трампа, російська економіка перебуває у складному становищі через війну. Він вказав на високий рівень інфляції, який сягає 10%, та приголомшливі втрати російських військових — за оцінками західних експертів, близько 700 тисяч убитих та поранених.

"Подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію в Росії. Він не може бути в захваті. У нього все не так добре", — підкреслив Трамп.

Американський президент заявив про можливу зустріч з Путіним найближчим часом. За його словами, деталі зустрічі наразі узгоджуються. "Його зосередженість на поганому економічному управлінні та толерантність Кремля до жахливих жертв вказують на те, що Білий дім усвідомлює, що Росія може перебувати під певним тиском часу, і має намір використовувати це", — уточнює видання про мету Трампа.

Трамп також повідомив, що президент України Володимир Зеленський висловив готовність до переговорів. Водночас він зазначив, що не впевнений у позиції Путіна щодо можливих домовленостей.

Видання також зазначає, що раніше, під час передвиборчої кампанії і Трамп, і віцепрезидент Джей Ді Венс висловлювали скептицизм щодо подальшої підтримки України.

Окремо Трамп розкритикував європейських членів НАТО за недостатнє фінансування оборони. За його словами, США надали Україні допомоги на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. Він закликав європейських союзників збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

"Це смішно, тому що війна впливає на них набагато більше. Між нами океан", — додав американський президент.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп поводиться так, наче йому все зійде з рук. Він діє всупереч чинному законодавству.