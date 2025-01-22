Трамп поводиться так, наче йому все зійде з рук, - NYT

Трамп діє всупереч чинному законодавству

Дональд Трамп розпочав свій другий президентський термін із радикальних змін у системі державного управління США. Президент США хоче керувати країною через одноосібні рішення, не зважаючи на законодавчі обмеження.

Зокрема, Трамп вже оголосив про скасування громадянства за правом народження, змінюючи формулювання Конституції США в односторонньому порядку. Про це повідомив американський коментатор Езра Кляйн для видання The New York Times.

За словами Кляйна, Президент також відтермінував заборону TikTok всупереч чинному законодавству, оголосив про помилування учасників подій 6 січня та ініціював перейменування географічних об'єктів — Мексиканської затоки на Американську, а гори Деналі на Мак-Кінлі.

Під час інавгураційної промови Трамп зосередився на виконавчих рішеннях, які він планує впроваджувати самостійно, без участі Конгресу. Американський лідер майже не згадував про законопроєкти, які потребують схвалення законодавчого органу.

За спостереженнями Кляйна, американська система управління, яка традиційно спирається на Конституцію та державні інституції, зараз зазнає суттєвих змін. Існуючі норми та правила поступово руйнуються.

Експерт зазначає, що такі дії можуть призвести до консолідації влади навколо Трампа та його союзників. Подібні процеси вже спостерігалися в інших країнах і призводили до послаблення демократичних інститутів.

"Влада не просто переходить від одного президента до іншого. Відбувається зміна режиму та правил управління країною", — наголошує The New York Times.

Нагадаємо, Трамп пригрозив Путіну через Україну. Інакше він пригрозив вживанням економічних заходів.