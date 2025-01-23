Трамп створює дискомфорт і проблеми. Чи дійде до повномасштабної економічної війни США з Китаєм

Адміністрації Трампа хоче змусити економіку Китаю пробуксовувати

Президент Дональд Трамп має намір зосередити основну увагу на протидії Китаю і зміцненні позицій США в Індо-Тихоокеанському регіоні. На відміну від інших американських адміністрацій, стримування буде здійснюватися у формі тарифної війни.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин НаУКМА Дмитро Єфремов. Він пояснив, як китайській економіці будуть створювати проблеми.

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— Попри те, що Трамп робить заяви про дружні стосунки із Сі Цзіньпіном, попри те, що вони декларують наміри організувати зустріч, на такій зустрічі Трамп буде тиснути на Сі Цзіньпіна. А Сі Цзіньпін відмовиться йти на поступки, — каже політолог. — У відповідь Трамп матиме моральні підстави для розгортання повномасштабної економічної війни проти Китаю. Швидше за все, вона відбуватиметься так само, як і під час попередньої каденції Трампа, коли США запроваджуватимуть підвищені тарифи на імпорт товарів, вироблених в Китаї.

Експерт пояснює: сказати, наскільки буде ефективною ця стратегія — поки важко. Але, швидше за все, це буде лише перший крок Трампа.

— На попередньому етапі США вже намагались нав'язати китайцям підвищені тарифи і зобов'язати їх купувати більше американських товарів, щоб вирівняти торговельний дефіцит між двома країнами. Але за час, що минув, Китай посилив свою резистентність до зовнішнього тиску і знайшов шляхи постачання китайських товарів на американські ринки в обхід американської митниці. Перш за все, це робиться через Мексику, частково через країни Південно-Східної Азії (В’єтнам, Японія), з якими у США підписані угоди про вільну торгівлю, — каже Дмитро Єфремов.

Він припустив, що адміністрація Трампа має розуміння, що приціл конкретно на товари з Китаю не дуже ефективний.

— Тому Трамп і його команда збираються вводити фронтальний тариф на всі товари, які ввозять на ринки США. Така політика, звісно, негативно відобразиться на економічній динаміці Китаю. І на економічній ситуації в країнах-партнерах США і Китаю. Це призведе до уповільнення глобальної економічної динаміки і світовий ВВП зростатиме не настільки швидко. У підсумку для китайської економіки це буде дискомфорт і проблема, — вважає експерт Української асоціації китаєзнавців.

За його словами, не маючи достатніх інструментів для економічного зростання за рахунок внутрішніх факторів, Китай добирає за рахунок агресивного просування на зовнішні ринки. Ця стратегія більш-менш працювала, але тепер ускладниться.

— І ставка адміністрації Трампа йде на те, що якщо економіка Китаю буде пробуксовувати, то почнуть загострюватися інші проблеми, накопичені всередині Китаю. І такий спровокований обвал китайської економіки, з точки зору американців, може сповільнити китайське лідерство і відновити бажаний для США дисбаланс в їхніх стосунках, коли США відкрито займають першу позицію, — підсумував Дмитро Єфремов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" роль Китаю в сучасному світі.