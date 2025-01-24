"Они храбрые, но...": Трамп немало наговорил об Украине в новом интервью (главные тезисы)

США дали Киеву на 200 млрд долларов больше, чем Европа, заявил он

Президент США Дональд Трамп дал свое первое телевизионное интервью в должности главы государства, в нем он говорил в частности и об Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "не ангел", он не должен был допустить войны.

"Телеграф" собрал основные тезисы интервью Трампа Fox News. Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что война в Украине должна быть завершена немедленно, Украина опустошена из-за боевых действий.

Трамп добавил, что Зеленский хочет решить этот вопрос сейчас, "с него достаточно". Однако, по мнению главы США, президент Украины мог и должен был не допустить начала войны. Хотя недавно Зеленский сказал, что готов заключить соглашение, он должен был сказать это гораздо раньше, отметил Трамп.

"Зеленский не ангел и никогда не должен был допустить начала этой войны. Он воюет против гораздо большей армии... Гораздо большей... И когда он говорил так храбро и все такое... Они храбры, но мы давали им миллиарды долларов. США дали им на 200 млрд долларов больше, чем Европа, и Байден никогда не говорил европейцам платить больше", — заявил Трамп.

Также он снова повторил свой тезис, что будь он президентом в 2022 году, война России против Украины не началась бы. Он добавил, что Украина была целью главы России Владимира Путина все это время, но он не нападал четыре года.

"Зеленский захотел воевать против огромной армии. Гораздо большей, гораздо более мощной. Он не должен был делать этого. Потому что мы могли бы заключить соглашение. И это соглашение ничего не стоило бы. Но он решил воевать. Россия обеспечивает 300-тысячную армию, а у Зеленского практически не было никакой... Ты не воюешь в такой ситуации", — сказал президент Соединенных Штатов.

Трамп сказал, что если Россия не согласится завершить войну быстро, США введут против нее сильнейшие санкции и тарифы. Однако это нежелательное развитие событий для главы США.

"Но я не хотел бы делать этого. Я люблю россиян, они отличные люди", — заявил Трамп.

Также президент США выразил мнение, что он сможет договориться с главой Китая Си Цзиньпином о "более честной торговле между США и Китаем". Также Трамп сделал комплимент лидеру Северной Кореи Ким Чен Ину.

"Я планирую снова связаться с Ким Чен Ином. У нас были хорошие отношения. Он очень умный парень", — сказал Трамп.

Как рассказывал "Телеграф", Трамп надеется, что Китай поможет ему прекратить войну России против Украины. Отвечая на вопрос журналиста, может ли завершиться война к 2026 году, глава США ответил, что Украина готова к перемирию – теперь об этом нужно спрашивать Россию.