"Україна готова": Трамп розповів, коли може закінчитися війна

Трамп назвав також країну, з якою працюватиме для припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова до припинення бойових дій — водночас треба цікавитися Росією, чи готова вона до цього.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер, 23 січня. Відповідаючи на запитання журналіста, чи може завершитись війна до 2026 року, Трамп заявив, що Україна вже готова до перемир’я – про це потрібно запитувати Росію.

Водночас Трамп висловив сподівання, що Китай допоможе йому у врегулюванні російсько-українського військового протистояння.

"Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною та Росією. Я згадав про це під час телефонного дзвінка з президентом Сі Цзіньпіном", — заявив Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним і пообіцяв "ще більше добрих новин". Він також додав, що "попрохає" Саудівську Аравію та країни-члени ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) знизити світові ціни на нафту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що речник лідера Росії Дмитро Пєсков відреагував на ультиматум Дональда Трампа.