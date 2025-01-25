Замороження допомоги США - журналіст детально пояснив, що це означає для України

Рішення вплине на невійськову допомогу Штатів

Замороження допомоги США Україні, розпорядження про яке президент Штатів Дональд Трамп направив Державному департаменту, не стосується двох основних програм військової допомоги нашій країні. Роз'яснення з цього приводу дав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Видання Politico написало, що Держдеп поставив на паузу всі програми міжнародної допомоги, що "схоже, включає військову підтримку для України". Яриш пояснив, про що йдеться, адже важливий контекст.

"Кілька співрозмовників говорять мені, що мова йде про програму FMF (міжнародне військове фінансування). Минулоріч Конгрес заклав на неї $1,6 млрд, і ці кошти вичерпали ще в травні. Інших двох програм — PDA та USAI … пауза поки не стосується. В Пентагоні мені повторно підтвердили, що жодних нових вказівок щодо припинення цих програм не надходило", — написав журналіст на своїй Facebook-сторінці.

Це означає, пояснив він, що контракти на виготовлення зброї за програмою USAI, оформлені адміністрацією попереднього президента США ДжоБайдена, залишаються в силі. Також цей указ Трампа не впливає на будь-які раніше заплановані поставки Україні зброї зі складів США за програмою PDA.

"Тобто технічно — так, розпорядження Держдепу стосується військової підтримки за механізмом FMF. Але по факту — дві основні програми PDA та USAI, за якими ще продовжується виготовлення та постачання зброї для України, на цю мить залишаються працювати без змін", — зазначив Яриш.

В теорії не можна виключати, що в майбутньому можуть бути зупинені вже заплановані поставки озброєння Україні. Проте для цього потрібна окрема процедура.

"Щодо оголошення нових пакетів зброї — це рішення вже залежатиме від адміністрації Трампа. Для програми PDA від Байдена в нього залишилось близько $4 млрд", — додав журналіст.

Водночас схоже, що замороження допомоги впливає на інші невійськові, але дуже важливі програми допомоги Україні, зокрема від агенції USAID. Кошти через ці програми йдуть на підтримку енергетики, відбудову інфраструктури, медичну допомогу, освіту, тощо. Що буде далі з цими програмами — поки неясно, зазначив Яриш.

"Також є зміни у програмах для біженців з України, зокрема United for Ukraine (U4U), яку започаткував Байден. Віднині міністерство національної безпеки США ставить її на паузу. Заявки на притулок у США за цією програмою поки що розглядати не будуть", — пояснив журналіст.

Як раніше писав "Телеграф", блогер та бізнесмен Роман Шрайк пояснив, що означає для України заморожування Трампом зовнішньої допомоги від США. За його словами, насправді всю допомогу Україні, передбачену бюджетами, прийнятими Конгресом, вже вичерпано. Нових коштів для України Конгрес не виділяв та не планує виділяти.