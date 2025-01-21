Буде новий формат відносин з Україною: у Пентагоні вже розпочалися масові звільнення

Усіх, хто відповідав за Україну в Пентагоні, звільнено чи усунено

Після інавгурації Дональда Трампа у США розпочався фактичний процес перегляду відносин із Україною. Це також стосується і надання військово-політичного співробітництва двох країн.

Як повідомив журналіст Роман Бочкала, у Пентагоні звільнені та відсторонені від займаних посад усі, хто відповідав за Україну та допомогу нашій країні.

"Всіх, хто відповідав за Україну — звільнено чи відсторонено. Або кудись переведуть на інші посади. Повне перезавантаження. Отже, зміни точно будуть. Новий формат відносин. Трохи тривожно це все. Але якось воно буде", — написав Бочкала.

Нагадаємо, блогер та бізнесмен Роман Шрайк пояснив, що означає для України заморожування Трампом зовнішньої допомоги від США. За його словами, насправді всю допомогу Україні, передбачену бюджетами, прийнятими Конгресом, вже вичерпано. Нових коштів для України Конгрес не виділяв та не планує виділяти.

Шрайк зазначив, що цьому дивуватися не треба, адже до влади в США прийшли люди, які вважають, що не треба допомагати Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп відповів на питання про завершення війни в Україні за 24 години.