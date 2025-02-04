США відновлюють значну частину міжнародної допомоги. Чи стосується це України

У Трампа вважають USAID неефективною організацією

США відновлюють значну частину програм міжнародної допомоги після масштабного перегляду, повідомив держсекретар Марко Рубіо. За його словами, адміністрація схвалила винятки для життєво важливих програм та ініціатив, які безпосередньо сприяють національним інтересам США.

Про це він розповів на брифінгу у Коста-Риці. Держсекретар наголосив, що відновлені програми включають допомогу надійним партнерам у боротьбі з наркотрафіком та тероризмом. "Ми видали дозволи на програми, які мають сенс, роблять Америку безпечнішою та сильнішою", — зазначив Рубіо.

Окремий дозвіл надано для програм, які забезпечують продовольством та ліками нужденних. "Якщо це програми, що рятують життя, надають їжу чи ліки, або щось термінове — вони не підпадають під замороження", — підкреслив держсекретар.

За словами Рубіо, 90-денне призупинення допомоги дозволило провести ретельний аудит програм. Він зазначив, що раніше було складно отримати інформацію про деякі проєкти, зокрема від USAID. В окремих випадках через бюрократію до кінцевих отримувачів доходило лише 10-13% коштів.

"Ми не скасовуємо міжнародну допомогу. Ми матимемо програми, які мають сенс, працюють та відповідають національним інтересам", — наголосив держсекретар.

Також раніше "Телеграф" писав, чим Україна може замінити фінансування проєктів USAID. У разі повної зупинки фінансування шляхи вирішення проблеми знайдуть.