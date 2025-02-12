Трамп міг призначити таємного спецпосланця для переговорів з Росією: ЗМІ назвали його ім'я

Віткофф – давній товариш Трампа, з яким він дружить з 1980-х років, та його дуже довірена особа

Президент США Дональд Трамп, скоріше за все, призначив ще одного спеціального представника для переговорів з російським режимом. Але на відміну від Кіта Келлога, призначення стало таємним, а подробиці цих переговорів тримаються Вашингтоном та Москвою в секреті.

Про це пише видання The New York Times. Аналізуючи останні події, видання припускає, що цим посланцем міг стати Стів Віткофф, довірена особа Трампа; тільки 11 лютого він був у Москві та здається, його місія виходила за рамки простого звільнення американця Марка Фогеля, схопленого російським режимом.

"Трамп має історію призначення кількох людей для виконання однієї мети. І хоча Трамп призначив Кіта Келлога, тризіркового генерала у відставці, своїм спеціальним посланником з питань України та Росії, він також призначив пану Віткоффу певну роль у мирному процесі", – припускає газета.

Анонімні джерела повідомили виданню, що ще кілька тижнів тому Трамп таємно надав Віткоффу додаткові повноваження щодо переговорів з російським режимом. Віткофф – давній товариш Трампа, з яким він дружить з 1980-х років. На думку Трампа, цей бізнесмен-забудовник має усі необхідні навички переговорника, щоб покласти край війні в Україні. Проте його точні повноваження поки що незрозумілі.

"Віткофф мав прямі переговори з близькими соратниками Путіна перед візитом до Москви, сказали люди, ознайомлені з ситуацією. Він також обговорив Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі. Країни Перської затоки давно прагнуть відіграти роль посередників у припиненні конфлікту", – додало видання.

Нагадаємо, що у вівторок, 11 лютого, соратник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви з Вашингтона на своєму особистому літаку бізнес-класу Gulfstream. Офіційна версія – довірена особа Трампа та мільярдер приїхав забрати звільненого Кремлем американського в’язня Марка Фогеля.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент США Дональд Трамп заявив про те, що у питанні врегулювання війни Росії проти України зовсім скоро буде поставлено крапку. За його словами, ця війна принесла надто багато "смертей та руйнувань" і вона "повинна і буде" зупинена.