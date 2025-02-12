Трамп побачив в діях Росії надію на завершення війни в Україні. Про що йдеться

Від кого або від чого відмовилися США в обмін на Фогеля наразі невідомо

У вівторок, 11 лютого, Росія звільнила з в'язниці громадянина США, вчителя Марка Фогеля, за ним на власному літаку до Москви прилетів соратник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Стів Віткофф. Президент США висловив сподівання, що звільнення Фогеля ознаменує "початок відносин", які покладуть кінець війні в Україні.

"Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок відносин, у яких ми зможемо покласти край цій війні", — сказав Трамп журналістам у Білому домі через кілька годин після оголошення про звільнення Фогеля, його слова цитує Reuters.

На питання, від чого відмовилися Сполучені Штати в обмін на Фогеля, Трамп сказав "небагато". Він назвав звільнення демонстрацією "доброї волі" з боку росіян.

Трамп додав, що 12 лютого у Росії буде звільнено ще одного громадянина США. Хто це буде, він не уточнив.

Хто такий Марк Фогель

Його затримали у серпні 2021 року в московському аеропорту Шереметьєво. Марк Фогель — колишній працівник американського посольства та вчитель історії з Пенсільванії, який викладав в одній з англо-американських шкіл Москви. При огляді у нього виявили 11 грамів марихуани та 8 грамів гашишної олії.

Оскільки на момент затримання Фогель вже не мав дипломатичного імунітету, у 2022 році російський суд засудив його до 14 років ув'язнення за "контрабанду наркотичних речовин". Відбувати покарання він мав у колонії суворого режиму.

На суді Фогель повністю визнав свою провину та пояснив, що вживав марихуану в медичних цілях після операції на хребті, що підтверджується документально. За його словами, він не був обізнаний із російським законодавством, яке забороняє використання медичної марихуани.

Державний департамент визнав Фогеля незаконно затриманим після протестів його родини та законодавців. Вони звертали увагу на те, що його справі не приділяється такої ж уваги, як справі інших американців, затриманих у Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп заявив, що у питанні врегулювання війни Росії проти України зовсім скоро буде поставлено крапку. За його словами, ця війна принесла надто багато "смертей та руйнувань" і вона "повинна і буде" зупинена.