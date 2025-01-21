Вихід з ВООЗ та Паризької угоди по клімату, призупинення допомоги іншим державам: Трамп підписав перші укази

Серед іншого скасовано низку рішень адміністрації Байдена

Новий президент США Дональд Трамп почав свій перший день на посаді підписанням низки указів. Він скасував деякі рішення адміністрації 46-го президента США Джозефа Байдена. Також його укази стосуються питань енергетики, національної безпеки, економіки, імміграційної політики та деяких інших сфер життя в США. До цього він свого часу анонсував, що підпише "рекордну кількість указів". Втім, за кілька днів після цього кількість указів, які планував підписати Трамп, несподівано "всохла" до 10.

Укази Трампа опубліковані на сайті Білого дому. Трамп взявся підписувати ці документи через кілька годин після своєї інавгурації, ці документи не потребують схвалення Конгресу та можуть бути швидко виконані урядом Сполучених Штатів. Що підписав Трамп:

Запровадив "надзвичайний стан" в енергетиці США.

Підписано кілька указів, які оголошують в США "національну енергетичну надзвичайну ситуацію". Документи стосуються збільшення видобутку нафти та газу, а також відновлення усіх енергетичних проєктів, які скасувала адміністрація Байдена.

Зокрема буде відновлюватися та прискорюватися федеральна лізингова програма, яка дозволяє взяти у лізинг ділянки для видобування газу та нафти. Знімається заборона на експорт скрапленого газу (СПГ) зі США, скасовується заборона на буріння в прибережних водах та в заповіднику ANWR на Алясці.

США виходять з Паризької кліматичної угоди.

Варто зазначити, що таке рішення Трамп вже приймав за часів першого перебування у Білому домі. Байден скасував цей указ, коли став президентом США. Новий указ Трампа призведе до скасування заходів щодо захисту довкілля в США. Скоріше за все, сповільняться темпи реалізації проєктів "зеленої енергетики", будуть переглянуті обмеження на викид парникових газів для автомобілів та скасовані обмеження на електромобілі.

США виходять зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Трамп заявив, що цей указ підписано, оскільки ВООЗ не змогла впоратися з пандемією COVID-19 та нібито нездатна до реформування. Він вважає, що США робить в організацію "несправедливо високі фінансові внески", тоді як більше за всіх повинен платити Китай, який, вважає Трамп, винен у виникненні та розповсюдженні коронавірусу.

Втім, вихід США не буде моментальним. Є ще 12 місяців до моменту, коли США вийдуть з агенції Організації Об'єднаних Націй у сфері охорони здоров'я. Тоді й буде припинено фінансову підтримку ВООЗ. Наразі найбільшим донором ВООЗ є саме США: американські гроші складають 18% її бюджету. Координатор Білого дому з реагування на COVID-19 в адміністрації Байдена, доктор Ашиш Джа, вже заявив, що рішення Трампа – "стратегічна помилка", а експерт Лоуренс Гостін сказав американським ЗМІ, що указ Трампа стане "глибокою раною для американських національних інтересів і національної безпеки".

Наркокартелі, в тому числі мексиканські, визнані іноземними терористичними організаціями.

Рішення дозволить США не тільки створити ударні оперативні групи для боротьби з наркокартелями, але й застосовувати нові законодавчі інструменти для цього. Наприклад, США можуть застосувати додаткові економічні санкції, або оголосити про проведення військової операції проти наркокартелю.

Впроваджено стан "надзвичайної ситуації" на кордоні США та Мексики.

Цей указ прийнято на виконання передвиборчих обіцянок Трампа про боротьбу з нелегальною міграцією до Сполучених Штатів. Відтепер кордон з Мексикою буде суттєво посилено. Відновлять будівництво стіни на південному кордоні США, а забезпечувати порядок там будуть не тільки офіцери імміграційної служби та прикордонники, але й військові.

Імміграційній службі суттєво розширять можливості заарештовувати мігрантів, які не мають кримінального минулого. Правила отримання дозволів на роботу, грін-карт та віз будуть дуже сильно посилені. Також буде скасовано громадянство за правом народження для дітей, чиї батьки не мають легального імміграційного статусу та призупинено програму переселення біженців.

Помилувано усіх засуджених за штурм Капітолія у січні 2021 року.

Загалом за участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року було засуджено приблизно 1500 людей. Більшість з них визнало провину. Зараз за ґратами з цієї кількості людей перебувають тільки кількасот осіб, тепер їх усіх повинні звільнити.

Розблоковано роботу китайської соцмережі TikTok.

Указом Трампа на термін у 75 днів призупинено виконання федеральної заборони проти TikTok. Компанії, які використовують застосунок, не нестимуть відповідальності. Можна сказати, що генеральний директор американського філіалу TikTok не марно фінансував передвиборчу кампанію Трампа та робив внесок на його інавгурацію.

Створення так званого "Департаменту урядової ефективності"

Указ створює новий департамент під назвою DOGE у Білому домі, хоча спочатку Трамп обіцяв, що ця група буде позаурядова. Департамент очолять радник та найбільший донор кампанії Трампа Ілон Маск, а також путініст Вівек Рамасвамі. У офісі будуть працювати до 20 одиниць особового складу, головним завданням нового департаменту стане "оцінка ефективності роботи уряду США".

На 90 днів призупинено усі американські програми допомоги іноземним державам.

Зазначається, що призупинка буде діяти до оцінки того, чи відповідає та, чи інша програма національним інтересам США та цілям американської зовнішньої політики. Зараз Україна є одним з найбільших одержувачів допомоги від США. Втім, є проблема: навряд чи указ вплине на програми допомоги, на які вже виділено (або витрачено) фінансування від Конгресу США.

Додамо, що Трамп після завершення інавгураційних заходів офіційно представив список кандидатур, яких він номінував на ключові посади у своїй адміністрації. У списку є кандидатури в тому числі на посади керівників міністерства оборони, розвідки та Державного департаменту, проте кандидатури повинен затвердити Сенат США. Сенатори вже встигли затвердити Марко Рубіо на посаді Державного секретаря США.