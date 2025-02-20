У Білому домі коронували Трампа (фото)

Американський президент скасував податок на в’їзд на Манхеттен

Президента США Дональда Трампа оголосили королем. Поки що це зробив лише він сам і офіційний профіль його адміністрації.

Відповідні повідомлення були оприлюднені у соцмережі Трампа Truth, а також Білим домом у соцмережі X.

"Плата за затори мертва. Манхеттен і весь Нью-Йорк врятовані. Хай живе король!", — йдеться у повідомленнях. До них були прикріплені створені штучним інтелектом зображення, на яких Трамп показаний з короною на голові.

Не зовсім зрозуміло, чому Трампу захотілося "коронувати себе", проте перша частина повідомлення стосувалася скасування плати на в’їзд до центру Манхеттена (Нью-Йорк) у години пік. Це була одна з його передвиборчих обіцянок.

Ця норма діяла з 5 січня 2025 року і вводила плату в 9 доларів на годину на в’їзд на певні вулиці. Трамп є уродженцем Нью-Йорка і має нерухомість у цих районах (наприклад Trump Tower), тому він активно критикував ініціативу, називаючи її "черговим податком".

Рішення про відміну плати викликало різні реакції. Прихильники вважають, що це забезпечить рівний доступ до центру міста для всіх американців, незалежно від їхнього доходу. Противники стверджують, що це може призвести до збільшення пробок і погіршення екологічної ситуації в місті.

Як повідомлялося раніше, після переговорів делегацій США та Росії в Саудівській Аравії зробив низку заяв про Україну, які нагадують наративи російської пропаганди. Пізніше у своїй соцмережі Truth він назвав Зеленського "диктатором" і припустив, що Україна втратить територію.