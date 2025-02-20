В Белом доме короновали Трампа (фото)

Американский президент отменил налог на въезд на Манхеттен

Президента США Дональда Трампа объявили королем. Пока это сделал лишь он сам и официальный профиль его администрации.

Соответствующие сообщения были обнародованы в соцсети Трампа Truth, а также Белым домом в соцсети X.

"Плата за заторы мертва. Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!", — говорится в сообщениях. К ним были прикреплены сгенерированные искусственным интеллектом изображения, на которых Трамп показан с короной на голове.

Не совсем понятно, почему Трампу захотелось "короновать себя", однако первая часть сообщения касалась отмены платы на въезд в центр Манхэттена (Нью-Йорк) в часы пик. Это было одним из его предвыборных обещаний.

Эта мера действовала с 5 января 2025 года и вводила плату в 9 долларов в час на въезд на определенные улицы. Трамп является уроженцем Нью-Йорка и у него есть недвижимость в этих районах (например Trump Tower), поэтому он активно критиковал инициативу, называя ее "очередным налогом".

Решение об отмене платы вызвало различные реакции. Сторонники считают, что это обеспечит равный доступ в центр города для всех американцев, независимо от их дохода. Противники же утверждают, что это может привести к увеличению пробок и ухудшению экологической ситуации в городе.

Как сообщалось ранее, после переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии сделал ряд заявлений об Украине, которые напоминают нарративы российской пропаганды. Позже в своей соцсети Truth он назвал Зеленского "диктатором" и допустил, что Украина потеряет территории.