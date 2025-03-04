"Амністія" Зеленському в іншій країні: Маск знову розлютив соцмережі

Мережу обурили останні заяви американського мільярдера

Ілон Маск знову висловився щодо майбутнього України та її президента Володимира Зеленського. У відповідь на твіт американського блогера DC_Draino Маск написав, що президенту України варто запропонувати амністію в нейтральній країні в обмін на мирний перехід до демократії.

"Правда. Як би це було неприємно, Зеленському слід запропонувати якусь амністію в нейтральній країні в обмін на мирний перехід до демократії в Україні", — написав він у соцмережі Х.

"Правдою" Ілон Маск назвав твердження блогера про: "Зеленський знає, що якщо закінчиться війна, закінчиться його влада. Вибори відновляться, і він програє. Тоді його супротивник розслідує його відмивання грошей, а його відправлять у в’язницю. Зеленський відправляє невинних українців вмирати у свою м’ясорубку, щоб залишитися при владі. Диктатор".

Заява відразу викликала шквал обговорень під постом. Частина коментаторів підтримала ідею проведення виборів в Україні навіть під час війни, тоді як інші звинуватили Маска в намаганні узаконити агресію Росії.

Користувач Orchard_Man написав: "Ілон хоче винагородити Путіна за його військові злочини". Майкл Даконта заявив, що "Зеленський є головною перешкодою для миру, тому він повинен проводити вибори". Водночас інші нагадали, що вибори в Україні під час війни суперечать Конституції.

Коментатори також під постом Ілона Маска прокоментували позицію новообраного президента США Дональда Трампа. Він заявив, що Україна має повернути кошти, які отримала від США на військову допомогу, і провести розслідування щодо можливого розкрадання цих грошей.

Чимало користувачів соціальних мереж підтримали Зеленського, називаючи його захисником України. Один із коментарів: "Йому наплювати на владу, на відміну від вас! Повага президенту, який бореться за свій народ!". Дехто нагадував про Будапештський меморандум і про те, що Україна не отримала належного захисту від західних партнерів під час повномасштабного вторгнення.

Також раніше "Телеграф" писав, що Ілон Маск написав дивний пост із зізнанням у "чоловічій" любові до Трампа. Це повідомлення сколихнуло громадськість.