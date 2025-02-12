Витер козявку об антикварний стіл: син Ілона Маска став зіркою інтернету (відео)

Чотирирічний малюк відверто сумував і колупався в носі в присутності президента США

У вівторок, 11 лютого, мільярдер і керівник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск, який раніше написав дивний пост про любов до президента США Дональда Трампа, зустрічався з ним у Білому домі.

На нараду він взяв свого чотирирічного сина X AE A-XII, більше відомого як Малюк Х. Смішні кадри Ілон Маск опублікував у соцмережі Х. На момент публікації відео набрало майже 10 млн переглядів.

Журналістам було складно зосередитися на словах винахідника та державного діяча, оскільки всю увагу до себе привернув Малюк Х. Маск-молодший гримасував і перекривляв свого батька.

Дитина посиділа на плечах Ілона Маска і пограла з його вухами, проте, схоже, трохи занудьгувала, тому вирішила розважитися. Під час виступу свого батька хлопчик пародіював рухи Ілона, після чого сів відпочити на підлогу.

Потім Малюк Х перемістився до столу президента Трампа, де ґрунтовно поколупався в носі та, схоже, витер одну з козявок об антикварний стіл Resolute.

Дитині лише чотири роки, проте, хлопчик уже зробив щось, про що, можливо, згадуватимуть його нащадки – залишив частину себе (буквально) в Овальному кабінеті Білого дому. Також Маск-молодший був присутнім під час підписання президентом США низки указів.

"Це X, і він чудовий хлопець – у нього високий IQ", – сказав Трамп наприкінці своєї промови, посміюючись, пише ABC News.

Варто зазначити, що Малюк Х – єдиний із десятка дітей Ілона Маска, з яким він регулярно спілкується та бере із собою на різні заходи.

X AE A-XII народився 2020 року. Його матір’ю стала канадська співачка Граймс. Хлопчика помітили поряд з Ілоном Маском у ніч виборів, де його було знято на сімейній фотографії Трампа і названо президентом "прекрасним, ідеальним хлопчиком".

Раніше Ілон Маск звинуватив USAID у фінансуванні досліджень біологічної зброї. При цьому глава Департаменту ефективності уряду США згадав про коронавірус.