Ілон Маск написав дивний пост із зізнанням у "чоловічій" любові до Трампа

Дивне повідомлення сколихнуло громадськість

Американський мільярдер, глава SpaceX і Tesla Ілон Маск, який відомий своєю неординарною поведінкою, в соцмережі "Х" зізнався в коханні президентові США Дональду Трампу. Чоловік написав досить дивний пост і вже зібрав під ним понад 100 тисяч лайків.

При цьому Маск тегнув офіційний обліковий запис Трампа. Що саме хотів цим сказати мільярдер, залишається загадкою.

Ілон Маск написав у соцмережі "Х" пост із наступним змістом: "Я люблю Дональда Трампа так само сильно, як гетеросексуальний чоловік може любити іншого чоловіка".

Ця заява сподобалася аудиторії Маска і пост почав стрімко набирати сотні тисяч лайків та коментарів. На момент публікації новини пост Маска вже переглянуло понад 3,5 мільйона людей.

Жодних пояснень після цього не послідувало.

Варто зазначити, що Ілон Маск відомий своєю неоднозначною поведінкою на публіці та дивними висловлюваннями. Так, Маск насилу стримував емоції під час і після інавгурації Дональда Трампа. Він був радий цій події настільки, що навіть підняв руку в жесті, що асоціюється з привітанням нацистів. Це сталося перед величезним натовпом і у прямому ефірі.

Маск двічі приклав руку до своїх грудей, а потім різко витяг її вперед під час виступу перед прихильниками президента США Дональда Трампа.

Дехто почав говорити, що Маск насправді виконав "Салют Белламі". Це вітання практикувалося в США з 1892 року. Для його виконання в Америці люди ставали обличчям до прапора, потім піднімали праву руку до грудей і скидали її у бік прапора.

Однак у 1920-30-х роках "римське вітання" почали практикувати у фашистській Італії, а потім воно перекочувало до Німеччини. У 1942 році, щоб уникнути непотрібних аналогій, у США скасували салют Белламі, після чого клятву прапору почали приносити просто поклавши праву руку на серце.

Коментуючи свій вчинок, Маск у повідомленні в мережі Х написав про те, що пошук усюди "Гітлерів" дуже набрид і втомив. Адже мільярдера сильно захейтіли після вищезгаданого жесту.

"Чесно, їм потрібні кращі брудні трюки. Атака "всі — Гітлери" вже дуже набридла", — написав Маск.

Американський мільярдер, глава SpaceX і Tesla також прикріпив фото свого посту, де наголосив, що підтримує республіканців, а демократи на тлі цього "розгортають свою брудну кампанію" проти нього.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на фасад Gigafactory компанії Tesla у Берліні активісти спроектували зображення американського мільярдера Ілона Маска, який скидає руку в жесті, схожому на нацистське вітання.