На вибачення Зеленського перед Трампом приймають ставки. Скільки можна виграти

Деякі люди ставлять великі гроші

Питання того, чи вибачиться президент України Володимир Зеленський перед колишнім президентом США Дональдом Трампом, зараз активно обговорюють і політики, і громадськість. Ба більше, біржові платформи почали приймати ставки на ймовірність цієї події

Якщо це станеться до 7 березня 2025 року, всі, хто поставив на "Так", отримають виграш. В іншому випадку переможуть ті, хто обрав "Ні". Відповідні ставки приймають, до прикладу, на сайті Рolymarket.

Як працюють ставки

Ціна акцій змінюється залежно від попиту. Зараз вартість ставки на те, що Зеленський вибачиться, коливається в межах 14–20 центів за акцію, тоді як ставка на "Ні" значно дорожча – близько 87 центів. Це свідчить про те, що більшість трейдерів не вірять у ймовірність вибачень.

Правила передбачають, що ринок вирішиться на користь "Так" лише в разі офіційної заяви Зеленського або якщо надійні джерела підтвердять цей факт.

Як виграти і скільки можна отримати

Чим нижча ціна акції під час купівлі, тим більше можна заробити. Наприклад, якщо зараз придбати 100 акцій "Так" за 14 центів кожну (загалом $14), а потім Зеленський справді вибачиться, ці акції виплатять $100, що принесе прибуток у $86.

Для ставок "Ні" ризик менший, але і виграш нижчий. Купівля 100 акцій за 87 центів коштує $87, а потенційний прибуток становитиме лише $13, якщо вибачень не буде.

Що вже поставили гравці

Біржові дані показують, що великі суми вкладаються саме у "Ні". Наприклад, користувач nicktsai купив 10 928 акцій "Ні" за 91,6 цента кожну, витративши понад $10 000. Інший трейдер, TelegramTeleblo, інвестував у 944 акції "Ні" на $802.

Проте є й ті, хто робить ставки на "Так". Наприклад, Finalyty купив 286 акцій "Так" за 14 центів на суму $40, а Saul2323 придбав 313 акцій за 16 центів, витративши $50.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Трампа висунуть на Нобелівську премію миру 2025 року. Жодного разу він ще не отримував цієї премії.