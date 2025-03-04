"Люди не повинні здогадуватись": Зеленський розповів про рішення щодо допомоги з США

Він наголосив, що Україна заслуговує на відкритий діалог

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має отримати чітку позицію від Сполучених Штатів щодо подальшої військової допомоги. Він доручив Міністерству оборони, розвідці та дипломатам зв’язатися з американськими колегами, щоб уникнути спекуляцій навколо цього питання.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні. Зеленський наголосив, що Україна заслуговує на відкритий діалог з США.

За його словами, Київ вже отримував "різні сигнали" про можливе призупинення підтримки, а наприкінці січня була й зупинка військової допомоги, яку вдалося швидко відновити.

"Ми бачили ризики, тому наші служби, і військові, і спеціальні служби встигли напрацювати алгоритм дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 2022 рік, зараз наша стійкість вища", – заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що Росія спробує використати цю ситуацію, аби тиснути на Україну через міжнародні переговори.

"Росіяни вимагатимуть скорочення нашої армії, офіційної відмови від окупованих територій та послаблення української Конституції. Але змусити нас до такого ні в кого не вийде. Мир буде гідним", – запевнив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна прагне конструктивної співпраці зі США та Європою.

"Ми прагнемо конструктивної співпраці, партнерських відносин. Про те, що відбулося в Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу йти далі, поважати один одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів. І разом робити все, щоб наблизити мир", – підсумував Зеленський.

Раніше стало відомо, що військова допомога США Україні була призупинена — таке рішення ухвалив президент США Дональд Трамп після сварки із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Його рішення набрало чинності негайно та стосувалося зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої ухвалила попередня адміністрація.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський після сварки з Дональдом Трампом у овальному кабінеті зробив заяву. Також Зеленський назвав кроки України, які б могли стати першим етапом до миру.