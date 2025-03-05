"Покахонтас" від демократів: чому Трамп назвав одну із сенаторок героїнею мультфільму

Чому президент США обрав таке прізвисько

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Конгресі знову назвав сенаторку Елізабет Воррен образливим прізвиськом "Покахонтас".

Під час свого звернення Трамп заявив: "Сполучені Штати направили сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України. Ви хочете, щоб це продовжувалося ще п'ять років? Так. Покахонтас каже "так"". Його слова цитує видання Timesnownews.

Що означає "Покахонтас"?

Елізабет Воррен

Протистояння між Трампом та Воррен розпочалося ще у 2012 році.Тоді сенаторка заявила про своє корінне американське походження, зазначивши, що має гени племені Черокі (індійські племена на території США).

Трамп послідовно піддає сумніву її етнічне коріння. У 2018 році він розкритикував Воррен через результати ДНК-тесту, який показав мізерно малий відсоток індіанської крові — близько 1/1024 частки.

Прізвисько "Покахонтас" Трамп використовує як принизливе звернення до Воррен. Це пряма образа, яка має на меті висміяти її твердження про індіанське походження.

"Покахонтас" - постер з мультфільму

Сенаторка, одягнена у фірмовий синій костюм, усміхалася та плескала під час цієї заяви Трампа.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп під час виступу у Конгресі встановив рекорд. Такого не було понад 60 років.