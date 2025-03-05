"Покахонтас" от демократов: почему Трамп назвал одну из сенаторок героиней мультфильма

Почему президент США избрал такое прозвище

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе снова назвал сенаторку Элизабет Уоррен оскорбительным прозвищем "Покахонтас".

Во время своего обращения Трамп заявил: "Соединенные Штаты направили сотни миллиардов долларов в поддержку обороны Украины. Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет? Да. Покахонтас говорит "да"". Его слова цитирует издание Timesnownews.

Что означает "Покахонтас"?

Элизабет Уоррен

Противостояние между Трампом и Уоррен началось еще в 2012 году. Тогда сенатор заявила о своем коренном американском происхождении, отметив, что имеет гены племени Чероки (индийские племена на территории США).

Трамп последовательно подвергает сомнению ее этнические корни. В 2018 году он раскритиковал Уоррен из-за результатов ДНК-теста, который показал ничтожно малый процент индейской крови — около 1/1024 доли.

Прозвище "Покахонтас" Трамп использует как унизительное обращение к Уоррену. Это прямое оскорбление, которое имеет целью высмеять ее утверждение об индейском происхождении.

"Покахонтас" – постер из мультфильма

Сенаторша, одетая в фирменный синий костюм, улыбалась и хлопала во время этого заявления Трампа.

Также ранее Телеграф писал о том, что Трамп во время выступления в Конгрессе установил рекорд. Такого не было больше 60 лет.