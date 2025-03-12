Шанси на завершення бойових дій в Україні різко зросли: коли це може статися

З початку року шанси впевнено зростають

Букмекери беруть ставки на дату припинення вогню на фронті російсько-української війни. За останній місяць шанси значно зросли.

Так, букмекери вже оцінюють ймовірність взаємно узгодженого припинення воєнних дій між Росією та Україною до 30 червня 2025 року. Дані опубліковані на платформі Polymarket.

Нині така ймовірність оцінюється у 64%. Ще місяць тому цей показник становив 36%. Це говорить про те, що у березні люди стали більш впевненими у завершенні війни протягом поточного року.

Довідка: Polymarket — децентралізована платформа ринків передбачень, яка дозволяє користувачам робити ставки на кінець світових подій. Використовуючи криптовалюту, користувачі купують і продають акції, щоб зробити ставку на можливість обраної ними події.

Зазначимо, що раніше букмекери оцінювали можливість офіційного перемир’я до 31 грудня 2025 року. На графіку видно, що цього року показник став набагато вищим і сягає 78%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що букмекери значно збільшили шанси підписання угоди про копалини між Києвом та Вашингтоном. Це сталося на тлі зустрічі делегацій США та України у Саудівській Аравії 11 березня.