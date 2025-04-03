Новые пошлины США не затронули Россию, Беларусь и Северную Корею. У Трампа попытались оправдаться

Новая экономическая стратегия США – наказать демократические страны, пожалеть диктатуры

Новые торговые пошлины США, введенные президентом Дональдом Трампом, не затронули Россию, Беларусь, Кубу и Северную Корею. В Белом доме объяснили причину.

"Против России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи не введены взаимные пошлины США, поскольку эти страны "уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, и наши ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами", — пояснил The New York Times источник в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подобным образом оправдала для издания Axios, почему Трамп не ввел пошлины против России. По ее словам, санкции США уже "исключают любую значимую торговлю" из РФ. Однако, отмечает издание, США все еще больше торгуют с Россией, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, попавшие в тарифный список Трампа.

В список новых пошлин США включены совсем маленькие территории. В частности, Токелау (население 1500 человек) в южной части Тихого океана и Шпицберген (население 2500 человек) за Полярным кругом. Это территории Новой Зеландии и Норвегии соответственно.

Ливитт назвала еще несколько стран, которые не попали в список из-за предварительных санкций и высоких тарифов. Компанию "счастливчиков" России составили Куба, Беларусь и Северная Корея.

Трамп ввел новые пошлины – что известно

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил "день освобождения США" и ввел новые торговые пошлины против всех стран. Он вводит 10% пошлины на всю продукцию почти из всех стран мира. Однако против нескольких "счастливчиков" они будут выше. При этом в расширенный список попали как традиционные союзники Штатов типа Японии и Южной Кореи, так и страны типа Ботсваны, Лаоса и Камбоджи.

Какие пошлины Трамп ввел против Украины

Украина также в списке, против нас Трамп ввел 10% пошлины. Тариф в 10% будет действовать на весь спектр украинского экспорта в Соединенные Штаты.

Общий украинский экспорт в США в 2024 году не превысил миллиард долларов (869 млн долларов, или 2,08% общего экспорта), при этом в его структуре 58% составляет металл и металлические изделия: с другой стороны, против украинской стали и алюминия уже и так действует тариф в 25%. Также Украина экспортирует в США некоторую продукцию агросектора и другие наименования товаров.

Как сообщал "Телеграф", демократическое меньшинство в Сенате США намерено проголосовать за резолюцию, осуждающую политику администрации Трампа по тарифам против других стран. Однако критика будет в основном "символическая", поскольку любая резолюция обычно носит рекомендательный характер.