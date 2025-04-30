Знову змінив думку: Трамп зробив чергову заяву про Путіна, який "бажає миру"

При цьому Трамп приписав собі той факт, що Путіну довелося значно зменшити свої "хотєлкі"

Президент США Дональд Трамп вчергове змінив думку щодо бажання російського правителя Володимира Путіна укласти мирну угоду та припинити війну в Україні. Трамп заявив, що Путін нібито прагне припинити війну в Україні; при цьому нещодавно на тлі посилення російських обстрілів українських міст американський президент казав геть зворотне.

Про "миролюбного Путіна" Трамп заявив під час інтерв'ю телеканалу ABC News з нагоди його перших 100 днів на посаді президента США. У розмові з журналістом Террі Мораном Трамп на питання щодо бажання миру з боку Путіна відповів "Думаю, хоче".

При цьому Трамп приписав собі той факт, що Путіну довелося значно зменшити свої бажання захопити якнайбільше українських земель. Мова вже не йде про окупацію всієї України, про що мріяв Кремль, а про намагання Росії закріпитися у п'яти регіонах: втім, Трамп вважає, що це його заслуга, а не той факт, що на четвертий рік війни Росія просто не в змозі навіть взяти невелике місто Покровськ на Донеччині, куди там щось окуповувати.

"Якби не я, я думаю, він хотів би захопити всю країну", – хвалькувато заявив Трамп Морану.

З усім тим, з боку Трампа все одно пролунала критика у бік Путіна. Трамп розкритикував посилення російських обстрілів по цивільному населенню України: проте навіть тут він не вдався до погроз Росії, а тільки й спромігся поскаржитися, що "був не радий".

"Скажу вам, я не був радий, коли побачив, як Путін запускає ракети по кількох містах", – заявив він.

Нагадаємо, що після масованого удару росіян по Києву Трамп дуже негативно відгукнувся про дії Росії, закликавши Путіна терміново зупинити обстріли України. А у Римі Трамп і Зеленський провели коротку зустріч перед похороном Папи Римського, після чого Трамп раптово написав повідомлення, в якому засумнівався в тому, що Володимир Путін хоче досягти миру.