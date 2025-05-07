Без зброї та з ризиками: Чалий пояснив, що принесе Україні угода про надра з США

Надра залишаються українськими, але ризики теж

Ресурсна угода між Україною та США, за ратифікацію якої Верховна Рада може голосувати 8 травня, не містить жодних гарантій щодо постачання зброї та створює ризики виведення коштів з бюджету. При цьому Сполучені Штати матимуть перевагу в управлінні спільним інвестиційним фондом, попри офіційну умову паритету 50/50.

Документ розглядається скоріше як політичний крок назустріч адміністрації Дональда Трампа, аніж як економічна угода. Про це надзвичайний та повноважний посол України, керівник Українського медіацентру Валерій Чалий сказав в інтервʼю 24 каналу.

Особливу увагу Валерій Чалий звернув на безпековий аспект угоди. Попри поширену думку про зв'язок документа з постачанням американської зброї, дипломат підкреслив: "З точки зору зброї ця угода не те, що не гарантує. Вона взагалі цього майже не стосується ніяк. Жодним чином".

Занепокоєння викликає і фінансовий бік угоди. "Я бачу, що створюється особливий режим. Навіть якщо американці його не використають, то у нас його можна використати. Тобто є кошти, які можуть бути виведені з бюджету", — попередив дипломат.

Попри офіційні заяви про рівні умови, "Сполучені Штати все ж таки матимуть перевагу в управлінні українським інвестиційним фондом, а також участі в українських інвестиційних проєктах". Чалий вважає, що це не дивно, адже "американська сторона хотіла, щоб в таких структурах був переважний голос американців".

Також експерт висловив занепокоєння щодо прозорості процесу ратифікації. "Якби це було прозоро, не публічно, я не кажу публічно, прозоро. Тобто вноситься той пакет правильно, зразу вносяться пропозиції по змінам законодавства, показується депутатам… Але цього всього не зроблено", — зазначив Чалий.

Додаткову напругу створює безпрецедентний тиск на народних депутатів. "Особливо мені було дивно почути такий тиск з боку президента України Володимира Зеленського, де він пригрозив, що американці мають зняти візи, скасувати візи американські тим депутатам народним, які не проголосують", — розповів посол.

Попри всі недоліки угоди, Чалий визнає її позитивне значення в контексті поточної безпекової ситуації: "Якщо думати сьогоднішнім днем, а ми змушені часто ставити пріоритет безпека… То тут позитив набагато більше, набагато більше на сьогодні".

Посол також не приховує, що угода має важливе значення у контексті відносин з адміністрацією Дональда Трампа: "Я вважаю, що це наш такий внесок і наш крок назустріч. Для того, щоб Дональд Трамп міг звітувати, як він уже це зробив про те, що угода є частиною його 100 днів успіху".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що угода про копалини може стикнутися з підводними каменями у Раді. Депутати не отримали всіх документів.