У Трампа вдруге оскандалились у важливому питанні

В Пентагоні нічого не навчились після того, як летіли голови

У Пентагоні, схоже, не зробили жодних висновків після гучного скандалу з витоком даних у месенджері Signal. Американське військове відомство припустилося нової серйозної помилки у сфері захисту інформації, розіславши закрите запрошення на конкурс із відкритим списком майже 500 адресатів.

На це порушення звернула увагу колишня працівниця комунікаційного відділу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Марія Попова. За її інформацією, Армія США оголосила закритий конкурс серед підрядників та розробників для пошуку технологічних рішень щодо операційних завдань на полі бою, зокрема забезпечення захищених комунікацій та мереж.

В електронному листі з умовами конкурсу, надісланому в середу, 7 травня 2025, військові відкрито показали всі 492 електронні адреси отримувачів. Іронія ситуації полягає в тому, що відомство, яке шукає рішення для захищених комунікацій, само не дотримується базових правил кібербезпеки.

В одній із відповідей на цей лист зазначено: "Maybe start looking for a technology that doesn't compromise 492 email addresses- oh wait — it's called bcc. Why not try it." ("Можливо, варто почати шукати технологію, яка не компрометує 492 електронні адреси — о, стривайте — вона називається прихована копія. Чому б не спробувати її використати").

"Занавєс. А ви кажете кібербезпека", — підсумувала Марія Попова.

Нагадаємо, нещодавно в США спалахнув скандал "Сигналгейт", коли високопосадовці через помилку додали стороннього журналіста до закритого чату в месенджері Signal, де обговорювалися військові удари по Ємену. Тоді до групового чату помилково потрапив редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг, який згодом оприлюднив отриману інформацію про типи озброєння, цілі атак та запланований час ударів.

Раніше "Телеграф" писав, що звільнені через "Сигналгейт" чиновники звинуватили Пентагон у наклепі. Звільнення членів команди колишнього телеведучого Піта Хегсета, якого Трамп призначив міністром оборони, стало серйозним ударом для нього.