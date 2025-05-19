Стало відомо, що Трамп запропонував Путіну в обмін на зупинку війни

Раніше Венс казав, що Путін не розуміє, як закінчити війну

Президент США Дональд Трамп готовий запропонувати Росії відновлення економічних зв’язків із Заходом в обмін на завершення війни проти України. Про це він планує повідомити під час телефонної розмови з Путіним. Разом з тим, у разі, якщо Штати не побачать реального прогресу в переговорах, то можуть вийти з процесу.

Про це повідомив віцепрезидент Штатів Джей Ді Венс. "Президент чітко дав зрозуміти: Сполучені Штати не будуть топтатися на місці. Ми хочемо результатів", – наголосив чиновник.

За його словами, Вашингтон вже бачить застій у процесі, попри те, що сторони вперше за тривалий час знову вийшли на прямий діалог.

Як зазначив Венс, Трамп планує запропонувати Путіну можливість економічної нормалізації – відновлення відносин із Заходом в обмін на припинення війни.

"Але Росія не отримає жодної вигоди, якщо продовжить вбивати людей", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори щодо війни в Україні зайшли в глухий кут. Він також зазначив, що Володимир Путін, ймовірно, "не має уявлення, як завершити війну".