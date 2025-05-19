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Стало відомо, що Трамп запропонував Путіну в обмін на зупинку війни

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
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Автор
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Дональд Трамп та Джей Ді Венс Новина оновлена 19 травня 2025, 19:28
Дональд Трамп та Джей Ді Венс. Фото Колаж "Телеграфу"

Раніше Венс казав, що Путін не розуміє, як закінчити війну

Президент США Дональд Трамп готовий запропонувати Росії відновлення економічних зв’язків із Заходом в обмін на завершення війни проти України. Про це він планує повідомити під час телефонної розмови з Путіним. Разом з тим, у разі, якщо Штати не побачать реального прогресу в переговорах, то можуть вийти з процесу.

Про це повідомив віцепрезидент Штатів Джей Ді Венс. "Президент чітко дав зрозуміти: Сполучені Штати не будуть топтатися на місці. Ми хочемо результатів", – наголосив чиновник.

За його словами, Вашингтон вже бачить застій у процесі, попри те, що сторони вперше за тривалий час знову вийшли на прямий діалог.

Як зазначив Венс, Трамп планує запропонувати Путіну можливість економічної нормалізації – відновлення відносин із Заходом в обмін на припинення війни.

"Але Росія не отримає жодної вигоди, якщо продовжить вбивати людей", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори щодо війни в Україні зайшли в глухий кут. Він також зазначив, що Володимир Путін, ймовірно, "не має уявлення, як завершити війну".

Теги:
#США #Росія #Володимир Путін #Дональд Трамп #Джей Ді Венс