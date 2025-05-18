В експрезидента США Байдена діагностували агресивну форму раку – ЗМІ

Зараз Байден та його близькі розглядають варіанти лікування, консультуючись з лікарями

У 46-го президента США Джозефа Байдена лікарі діагностували агресивну форму раку простати із метастазами у кістки. Зараз Байден та його сім'я розглядають варіанти лікування хвороби.

Про це повідомило CNN із посиланням на офіційну заяву офісу Байдена, зроблену 18 травня. Пресслужба експрезидента підтвердила важкий діагноз.

"Минулого тижня президента Джо Байдена було оглянуто у зв'язку з виявленням вузла в передміхуровій залозі після того, як у нього з'явилися симптоми при сечовипусканні. У п'ятницю у нього було діагностовано рак простати, що характеризується оцінкою за шкалою Глісона 9 балів (група 5) із метастазами в кістки… Попри те, що це агресивніша форма захворювання, рак, мабуть, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно лікувати його", – сказано у заяві.

Зараз Байден та його близькі розглядають варіанти лікування, консультуючись з лікарями, додали в пресслужбі. Там пообіцяли тримати громадськість США в курсі щодо стану здоров'я експрезидента Сполучених Штатів.

Рак з метастазами – це агресивний та активно прогресуючий стан хвороби, у якому ракові клітини з первинної пухлини поширюються інші частини тіла, утворюючи вторинні пухлини – метастази. Ця стадія раку потребує важкого лікування, в тому числі можливого хірургічного втручання, а також паліативного надання допомоги хворому.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, експрезидент США Джо Байден ще у 2023 році демонстрував значні провали в пам'яті. Адже під час допиту він не міг згадати, коли помер його син Бо та інші факти з особистого життя. А перед виборами президента у 2024 році стан здоров'я Байдена погіршився настільки, що його радники розглядали можливість використання інвалідного візка у випадку переобрання на другий термін.

Втім, стан здоров'я не завадив Байдену публічно виступити у квітні, де він вперше висловився про роботу нової адміністрації Дональда Трампа. Він піддав Білий дім жорсткій критиці, заявивши, що за майже 100 днів роботи адміністрація завдала Сполученим Штатам виключно шкоду та руйнування.