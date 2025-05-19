Стало известно, что Трамп предложил Путину в обмен на остановку войны

Ранее Вэнс говорил, что Путин не понимает, как закончить войну

Президент США Дональд Трамп готов предложить России возобновление экономических связей с Западом в обмен на завершение войны против Украины во время телефонного разговора с Путиным. Вместе с тем, если Штаты не увидят реального прогресса в переговорах, то могут выйти из процесса.

Об этом сообщил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс. "Президент четко дал понять: Соединенные Штаты не будут топтаться на месте. Мы хотим результатов", — подчеркнул чиновник.

По его словам, Вашингтон уже видит застой в процессе, несмотря на то, что стороны впервые за долгое время снова вышли на прямой диалог.

Как отметил Вэнс, Трамп планирует предложить Путину возможность экономической нормализации – возобновление отношений с Западом в обмен на прекращение войны.

"Но Россия не получит никакой выгоды, если продолжит убивать людей", – подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по войне в Украине зашли в тупик. Он также отметил, что Владимир Путин, вероятно, "нет представления, как завершить войну".